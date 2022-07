Britse eekhoorns moeten aan de pil

Britse grijze eekhoorns moeten binnenkort aan de anticonceptie. Milieubeschermers bereiden veldtesten voor om de invasieve diertjes onvruchtbaar te maken met hazelnootpasta in voerhuisjes.

Grijze eekhoorns werden in de 19e eeuw vanuit de VS in Groot-Brittannië geïntroduceerd door landeigenaren die de diertjes schattig vonden in hun tuinen. Ze bleken echter bijzonder schadelijk voor de omgeving.

Zo zijn ze groter en sterker dan de inheemse rode eekhoorn, waardoor die variant verdreven wordt. Bovendien dragen de grijze ziektes over waar ze zelf immuun voor zijn. Inmiddels zijn er tien keer meer grijze eekhoorns dan rode: zo'n 3 miljoen tegen nog geen 300.000.

Daarnaast richten ze schade aan in bossen doordat deze eekhoorns de schors van jonge bomen halen om bij het voedzame boomsap te komen. Nieuwe aanwas overleeft dat vaak niet. Jaarlijks veroorzaken de diertjes zo ongeveer 45 miljoen euro aan schade.

Speciaal deurtje

In het verleden is al geprobeerd de dieren af te schieten, maar afgezien van het dierenleed is dat inefficiënt en duur, met 70 euro per eekhoorn. Daarom werkt het samenwerkingsverband Squirrel Alert UK aan een anticonceptieplan.

Door op voederpunten voedsel aan te bieden met stoffen die de hormoonhuishouding van de dieren ontregelen, kunnen ze onvruchtbaar worden gemaakt. De onderzoekers hebben inmiddels een methode ontwikkeld die de rode eekhoorn ontziet: deurtjes die alleen de zwaardere grijze soort kan openen maar gesloten blijven voor de beschermde rode exemplaren.

Uit veldtesten met de huisjes, waarbij nog geen anticonceptie werd gebruikt, werd duidelijk dat zo alleen de grijze eekhoorns worden geraakt. Bij een proefopstelling kwam in vier dagen tijd 70 procent van de plaatselijke eekhoorns langs, terwijl verder alleen twee "uitermate ondernemende muizen" bij de hazelnootpasta wisten te komen.

Vieze smaak

Doordat de eekhoorns het anticonceptiemiddel afbreken in hun lichaam, bestaat er nauwelijks kans dat jagers (dieren of mensen) zelf onvruchtbaar worden als ze eekhoorn eten. Om misverstanden helemaal te voorkomen is het de bedoeling dat er waarschuwingen komen bij voederpunten en de pasta zelf een voor mensen vieze smaak krijgt.

Milieuminister Benyon spreekt van een veelbelovend onderzoek. "Het kan helpen de grijze eekhoorn hier op humane wijze uit te roeien en zo onze geliefde rode eekhoorn te helpen herstellen." Bovendien, vult hij aan, helpt het beschermen van bomen bij het bestrijden van klimaatverandering.

Squirrel Alert UK wil daarom binnenkort een volwaardig proefproject opzetten. Binnen twee jaar moet het anticonceptieprogramma voor de diertjes dan nationaal kunnen worden uitgerold.