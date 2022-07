Rotterdams 'ziekenhuis vol verhalen' tegen de vlakte

Een belangrijk symbool van de wederopbouw. Een iconisch gebouw, dat in het naoorlogse kale Rotterdam overal bovenuit torende. Maar bovenal is het oude Dijkzigt-ziekenhuis een gebouw vol verhalen, waar medewerkers en patiënten sinds 1961 lief en leed deelden.

Voor die tijd was het ziekenhuis modern, maar na enkele decennia werd besloten dat het tijd was voor vernieuwing. In 2004 begon de bouw van een nieuw ziekenhuis, het Erasmus Medisch Centrum. Nu, bijna twintig jaar later, gaat het Dijkzigt officieel tegen de vlakte.

Snelle liften

Hoewel er dus al jaren geen patiënt meer is opgenomen, koesteren veel Rotterdammers bijzondere herinneringen aan het hoge gebouw.

Zo vertelt Silvia de Klerk bij de regionale omroep Rijnmond dat de liften in het gebouw altijd 'kneiterhard' gingen. "Het enige wat ik vreselijk vond aan het ziekenhuis." Henny van Vooren is het met haar eens: "Als je eruit kwam, was je kotsmisselijk. Ik ging altijd maar lopen."

Wie die snelheden juist kon waarderen is Nienke van Dongen. Zij zat tegenover het ziekenhuis op het gymnasium. "Toen gingen we in de pauze regelmatig met een groepje naar binnen, waar we de lift pakten naar de hoogste verdieping. Als je daar bijna was, moest je springen en vloog je bijna tot het plafond."

Marjoleine van der Zijden werkte sinds 1988 in het ziekenhuis als verpleegkundige. Zij herinnert zich vooral een automaat waar panty's in zaten. "Als verpleegkundige moest je die per se dragen. Had je een ladder, dan kon je dus een nieuwe panty uit zo'n automaat trekken."

'Mooiste gebouw van de wereld'

Voor Louise de Vlaming zal het ziekenhuis altijd een bijzonder plekje in haar hart innemen, vertelt ze. Haar zoon belandde op de IC, na een auto-ongeluk. "Als ik langs het ziekenhuis rijd, krijg ik altijd kippenvel over mijn hele lijf. En een brok in mijn keel. Maar ook een lach op mijn gezicht. Door dit ziekenhuis heb ik mijn kind weer teruggekregen. Daarom is Dijkzigt voor mij het mooiste gebouw van heel Rotterdam. Ik vind het jammer dat het afgebroken moet worden."

Uiteraard zijn in het ziekenhuis ook duizenden baby's geboren, zoals die van Anja Geway-Bijl. Zij herinnert zich van de kraamtijd daar vooral het uitzicht: "Ik lag daar tijdens mijn bevalling in 1988. De straat waar ik 's nachts op uitkeek, bleek een afwerkplek van prostituees te zijn. En daar kon ik van meegenieten, zeg maar."

Ook werden overtreders door de rechter weleens naar het ziekenhuis gestuurd, zoals Fabian Lewerissa. Hij moest zijn taakstraf uitvoeren in Dijkzigt: "Ik moest afwassen in de keuken."

Voor de sloop is onder andere een kraan op het dak getild. Zo kan het gebouw per verdieping afgebroken worden. Geïnteresseerden kunnen via een livestream kijken naar de voortgang. Naar verwachting is het Dijkzigt eind 2023 helemaal afgebroken. Dan komt er ruimte vrij voor de nieuwe plannen van het Erasmus MC, samengevoegd in de Erasmus MC Campus.