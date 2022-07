Schouderblessure maakt einde aan EK van keeper Van Veenendaal

Sari van Veenendaal heeft de selectie van het Nederlands elftal in Engeland verlaten. In de wedstrijd tegen Zweden liep de keeper van Oranje een schouderblessure op, waardoor ze het Europees kampioenschap in Engeland niet kan vervolgen.

"Verschrikkelijk nieuws" noemt bondscoach Mark Parsons het uitvallen van Van Veenendaal. "Sari is veel meer dan een speler van onze selectie. Ze is onze aanvoerder en een hele belangrijke leider. We gaan haar enorm missen."

Drie blessures bij één actie

In de wedstrijd tegen Zweden kwam Van Veenendaal bij een vrije trap wild uit haar doel. Daarbij blesseerde ze niet alleen zichzelf, ze raakte ook haar ploeggenoten Lynn Wilms en Stefanie van der Gragt. Van Veenendaal moest enkele minuten later met pijn aan de schouder het veld verlaten, ze werd vervangen door Daphne van Domselaar.