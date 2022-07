Tourpeloton haalt opgelucht adem: alle coronatests zijn negatief

Met angst en beven werd er uitgekeken naar de tweede rustdag in de Tour de France. Iedere renner moest zondagmiddag na de etappe een coronatest ondergaan en in het geval van een positief resultaat, zou er een PCR-test en eventueel vertrek uit de ronde volgen.

Een positieve test had overigens niet direct het einde aan de Tour van een Tourdeelnemer gemaakt. "Als de renner milde klachten heeft, zal een panel van drie doktoren bepalen of de coureur wel of niet door kan. Dat is een medische beslissing. Dus geen politiek besluit en geen beslissing van een team", legde UCI-voorzitter David Lappertient uit.

Het is nog niet bekend is of er onder de stafleden van de ploegen coronabesmettingen zijn aangetroffen. Een deel van hen onderging pas maandag een eerste test.