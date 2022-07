Onderhoud gaspijpleiding Nord Stream 1, Duitse zorgen over politiek spel Rusland

De Duitsers zijn namelijk bang dat Rusland het onderhoud zal aangrijpen om de gastoevoer nog verder te beperken of zelfs te stoppen. De afgelopen tijd schroefde Rusland de leveringen via de leiding al met 60 procent terug. Het steeds verder dichtdraaien van de Russische gaskraan leidt tot hogere gasprijzen .

Gaspijpleiding Nord Stream 1 gaat vandaag dicht voor groot jaarlijks onderhoud. De planning is dat dit tien dagen zal duren. De leiding wordt iedere zomer nagekeken, maar dit jaar zijn er in Duitsland zorgen over het verloop van dat onderhoud.

Zo'n 40 procent van al het gas dat Europa importeert komt via Nord Stream 1 uit Rusland aan in Duitsland, waarvandaan het verder wordt gevoerd. Ook is er inmiddels een Nord Stream 2, maar Duitsland heeft het goedkeuringsproces daarvan stilgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne . Die pijpleiding is niet in gebruik.

Dat kwam door de sancties die tegen Rusland waren ingesteld vanwege de oorlog. Sindsdien komt er al flink minder gas naar Duitsland. De Duitsers geloven niet dat dit echt de oorzaak was: ze denken dat het een bewuste politieke zet was om de druk en de gasprijs op te voeren. Duitsland maakt zich zorgen dat Rusland de komende tien dagen weer iets vindt waardoor de pijpleiding niet meer open kan.

"Duitsland is bang dat Gazprom zal doen alsof er technische problemen zijn waardoor de leiding niet meer open kan. Ze zeggen dat dit kortgeleden al is gebeurd: volgens Gazprom waren er problemen met een turbine die ervoor zorgt dat het gas erdoorheen kan. Die moest voor onderhoud naar Canada, maar kon vervolgens niet meer terug naar Rusland waar die nodig was aan het begin van de leiding.

In het plan van het Duitse ministerie van Economische Zaken staat onder meer dat er minder gas moet worden gebruikt voor de opwekking van andere energie zoals elektriciteit en dat kolencentrales die reserve waren of uitgeschakeld zouden worden weer moeten draaien om tekorten op te vangen. Ook wordt consumenten aangeraden om thuis al maatregelen te nemen om energie te besparen.

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Mocht de toevoer van Russisch gas via de Nord Stream 1 stoppen, is het niet direct een probleem. Het is niet een kwestie van dagen, want er komt nog wel wat gas binnen via andere wegen. Ook is de gasvoorraad voor zo'n 63 procent gevuld, en is het verbruik nu niet zo hoog als in de winter.

Dit is het moment om ervoor te zorgen dat de gasvoorraden genoeg gevuld zijn om de winter door te komen. Maar doordat er nu al minder gas door de pijpleiding komt, gaat het aanvullen een stuk minder snel. Het is dus de vraag of er genoeg zal zijn voor de winter. Zeker als de leiding dicht zou blijven."