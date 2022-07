De Tour vreest corona: na de finish in Châtel direct door naar de testtent

Het peloton is nog onderweg naar Châtel, maar even buiten de finishplaats van de negende etappe van de Tour de France maken gendarmes een opgewonden indruk. Ze houden de wacht bij een witte tent met stoelen ervoor. Het gele bord 'Covid Test' wijst naar de tent. Laboranten met doorzichtige schorten kijken omhoog naar de helikopters om in te schatten hoelang de renners nog op zich zullen laten wachten. Voorbijgangers worden door de gendarmes gemaand door te lopen. Journalisten die met hun telefoon foto's maken van de mobiele testlocatie, krijgen een reprimande. Cameramensen wordt te verstaan gegeven dat shots van de tent uit den boze zijn. Direct na aankomst in Châtel moeten de renners zich melden bij de tent voor een sneltest. Het hele peloton moet eraan geloven. De nervositeit is begrijpelijk. Wie een positieve uitslag krijgt, moet zich maandag op de rustdag melden voor een aanvullende PCR-test. Is de uitslag daarvan ook positief, dan kan de Tour plotsklaps voorbij zijn voor de betreffende coureur. Knecht van Pogacar Dat overkwam de afgelopen dagen drie renners, onder wie Vegard Stake Laengen, een van de knechten van geletruidrager Tadej Pogacar. Zijn het losstaande incidenten, of waart het virus rond in het peloton? Dat moet duidelijk worden na de sneltest in Châtel.

Na afloop van de negende etappe moesten alle renners een sneltest ondergaan - NOS

Eerder op de dag in startplaats Aigle, het thuishonk van de internationale wielerfederatie UCI, laat voorzitter David Lappartient zich fêteren op het podium in het Village Départ, waar hij uit de handen van Tour-legende Bernard Thévenet een aantal cadeaus ontvangt. Als Lappartient het podium verlaten heeft, maakt zijn brede lach plaats voor een serieuzere blik als het thema corona ter sprake komt. De UCI, legt Lappartient uit, kiest op dit moment voor een tweeledige aanpak: strikt en flexibel. Die laatste is een groot verschil met de aanpak van de afgelopen twee jaren. "Een voorbeeld: als er twee of meer positieve gevallen zijn in een team, hoeft niet meer het hele team naar huis. Alleen degene die positief getest heeft, als die ook symptomen vertoont." Panel van drie doktoren Bij de flexibiliteit hoort ook dat een positief geteste renner niet in alle gevallen de Tour hoeft te verlaten. "Als de renner milde klachten heeft, zal een panel van drie doktoren bepalen of de coureur wel of niet door kan. Dat is een medische beslissing. Dus geen politiek besluit en geen beslissing van een team." Wel prijst Lappartient de teams, die hun verantwoordelijkheid nemen door meerdere keren per week de renners te testen. "Daarom geloof ik niet dat er morgen een groot aantal positieve gevallen zal zijn."

Lotto Soudal-renner Philippe Gilbert - AFP

Bij de teambus van Lotto Soudal staat ploegbaas John LeLangue lang te wachten voordat zijn renners - getest en wel - aan komen fietsen. Ook zijn ploeg onderwerpt de coureurs regelmatig aan een test. "Intern doen we dat iedere twee dagen. Dat geldt ook voor het personeel. We beschermen ons zo goed mogelijk. Maar je weet dat het kan gebeuren. Dat zie je deze dagen wel bij andere ploegen." Dat maakt de testdag, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, een spannende voor LeLangue. "En dat geldt niet alleen voor ons, maar voor alle ploegen. Maar het is het enige dat we kunnen doen om het peloton in de Tour de France te beschermen." Jakobsen niet nerveus Even verderop komt Fabio Jakobsen aanfietsen. Hij heeft zojuist een zware etappe én een neusswab doorstaan. Zenuwachtig over een positief testresultaat maakt hij zich niet. "Ik ben te moe om er nerveus van te worden. Stel dát ik positief ben en naar huis moet, dan verander ik daar niks aan. Ik probeer mij niet druk te maken om iets dat onbeheersbaar is."

Fabio Jakobsen, winnaar van de tweede etappe in de Tour - AFP