Jumbo-Visma grootverdiener na week Tour de France, schamel bedrag voor Astana

Voor Jumbo-Visma harkte Wout van Aert het meeste geld binnen. De Belg won twee etappes, droeg vier dagen het geel en is nu al vrijwel zeker van de groene trui in Parijs.

Het prijzengeld - in totaal is er tot nu toe 349.200 euro verdeeld - is op veel manieren te verdienen. Logischerwijs leveren ritzeges en het dragen van leiderstruien mooie bedragen op, maar er zijn ook financiële beloningen voor tussensprinten, bergsprintjes en de strijdlust.

Opvallend is het nogal karige bedrag dat Astana aan de openingsweek over heeft gehouden. De Kazachse ploeg van Aleksandr Vinokoerov - voorheen een financiële grootmacht - verdiende een schamele 600 euro.

In de eerste week van de Tour de France is zelden het lichtblauw van voren te zien geweest. Kopman Aleksej Loetsenko, vorig jaar zevende in het eindklassement, kwam met podiumambities naar de Tour. Na een anonieme week is hij vijftiende op 4.58 van geletruidrager Tadej Pogacar.

De Kazachse ploeg kan een succesje goed gebruiken, want tot nu toe is het bezig aan een kleurloos seizoen. Buiten de Kazachse kampioenschappen boekte de ploeg slechts twee overwinningen op lager niveau.

Het grootste succes was de vierde plaats van routinier Vincenzo Nibali in de Giro d'Italia.