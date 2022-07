Wekdienst 11/7: Herdenking Srebrenica • Extra zitting zaak-De Vries

Wat heb je gemist?

Het gebied dat in het Amerikaanse natuurpark Yosemite in brand staat, is afgelopen weekend meer dan twee keer zo groot geworden. Zondag had de brand zo'n 260 hectare bos verwoest aan de zuidkant van het park. Vrijdag was dit nog zo'n 100 hectare.

Er zijn vooralsnog geen sequoia's verloren gegaan, zegt een woordvoerder van het park tegen persbureau Reuters. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ze kunnen 85 meter hoog worden met een omtrek van 8 meter.