Van Vleuten wil na roze trui ook de gele: 'Keek als klein meisje al naar Tour'

Meerdere olympische medailles, een reeks klassiekers en na dit weekend drie eindzeges in de Giro. Het palmares van Annemiek van Vleuten puilt uit. Toch went winnen niet, zegt de 39-jarige wielrenster zondagavond in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn. "Het was een nieuwe ervaring om het met een andere ploeg te doen." Van Vleuten rijdt sinds 2021 voor Movistar en had in dienst van die Spaanse werkgever nog geen grote ronde gewonnen. Gisteren was het dan zover met het winnen van de Giro Donne, voorheen bekend als de Giro Rossa. Ze maakte al redelijk vroeg het verschil in de etappekoers die tien ritten telde. De vierde etappe, de eerste waarin serieus geklommen moest worden, schreef ze op haar naam. "Waarom wachten? Daar ben ik niet zo goed in.... De aanval is de beste verdediging. In die etappe heb ik de basis gelegd, rust in mijn hoofd gecreëerd en veel klassementsrenners op achterstand gereden."

Annemiek van Vleuten in Italië - Orange Pictures

In die vierde etappe greep Van Vleuten de roze leiderstrui om die daarna niet meer uit handen te gegeven. Ze won ook nog de achtste rit en begon met een riante voorsprong aan de laatste dagen. Toch wilde ze niet te vroeg juichen. "Het blijft spannend. Er hoeft maar iets verkeerds gevallen te zijn met eten bijvoorbeeld." Ze weet namelijk hoe het is om in kansrijke positie de roze trui uit handen te geven. In 2020 brak ze als klassementsleidster haar pols in de zevende etappe en viel ze uit. Vorig jaar liet ze de Italiaanse rittenkoers lopen in verband met de Olympische Spelen. "Het is lekker om de Giro nu goed af te sluiten."

Annemiek van Vleuten op het podium met haar ploeggenoten - m

Na afloop barstte alsnog een feest los bij Van Vleuten en haar team. Iets na tien uur 's avonds zat Van Vleuten nog steeds aan de champagne, om daarna Venetië in te gaan. "Er werd in het team gezegd dat we erbij stil moesten staan, dus het moet gevierd worden." Ontspanning is volgens Van Vleuten de sleutel tot succes. Daarom gaat ze komende weken trainen in Italië, op een plek waar ze het heel erg fijn vindt. Ook probeert ze de agenda zo veel mogelijk leeg te houden. "Er komen wat vrienden langs, maar ik ga geen afspraken met journalisten maken." Tour de France In haar 'ontspanningsweken' gaat ze de batterij opladen voor de Tour de France Femmes, die op 24 juli begint. Daar verheugt ze zich op, omdat ze als klein meisje naar de Tour keek op televisie. "Al vanaf mijn achtste..."

Op zondag 24 juli gaat de eerste 'Tour de France Femmes avec Zwift' van start. Een terugkeer van de Tour Feminin van weleer, die in 2009 voor het laatst verreden werd. De route telt acht etappes en kent een spectaculaire finish. - NOS