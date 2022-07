Forse verkiezingswinst in Japan voor partij vermoorde ex-premier

De Japanse kiezers hebben de Liberaal-Democratische Partij LDP van premier Fumio Kishida een enorme verkiezingszege bezorgd. Na telling van alle stemmen blijkt de partij 62 van de 125 verkiesbare zetels in het hogerhuis te hebben bemachtigd. Daarmee heeft de LDP ook zonder steun van coalitiepartner Komeito een absolute meerderheid. Als geheel krijgt de coalitie 146 van de 248 zetels in handen.

Premier Kishida beschikt daarmee over voldoende draagvlak om hervormingen door te voeren. De economie van het land hapert sinds de uitbraak van de coronacrisis, en de prijzen voor levensmiddelen en energie leiden bij veel Japanners tot problemen.

Na de verkiezingszege zal ook de discussie weer oplaaien over het aanpassen van de pacifistische grondwet van het land. Die is in 1947 opgesteld door de Amerikaanse bezettingsmacht. Daarin staat onder meer dat Japan geen staand leger mag hebben. De LPD vindt dat de grondwet de veiligheidspositie van Japan schaadt en wil de grondwet vervangen of aanpassen.

Dood Abe werpt schaduw

De grootste voorvechter van die constitutionele vernieuwing was de Japanse ex-premier Shinzo Abe. De verkiezingen werden overschaduwd door zijn dood. De 67-jarige Abe werd vrijdag neergeschoten terwijl hij op campagne was voor de verkiezingen. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Zaterdag werd de campagne weer hervat. Politici wilden daarmee laten zien dat ze niet zullen buigen voor terreur.