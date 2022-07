Bosbrand in Yosemite Park woedt verder, mensen geëvacueerd

Het gebied dat in het Amerikaanse natuurpark Yosemite in brand staat, is afgelopen weekend meer dan twee keer zo groot geworden.

Zondag had de brand zo'n 260 hectare bos in rook doen opgaan aan de zuidkant van het park. Vrijdag was dit nog zo'n 100 hectare.

Er zijn vooralsnog geen sequoia's verloren gegaan, zegt een woordvoerder van het park tegen persbureau Reuters. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ze kunnen 85 meter hoog worden met een omtrek van 8 meter.

Brandweerlieden hebben maatregelen genomen om ze te beschermen, zoals ondergroei weghalen en sproeiers neerzetten om de omgeving van de bomen vochtiger te maken.

Rook en roet

Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd, zegt de woordvoerder. Autoriteiten waarschuwen dat de luchtkwaliteit in grote delen van het park een ongezond niveau heeft bereikt. Door de brand is er veel rook en roet, ook in delen van het park die nog toegankelijk zijn.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.