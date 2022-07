Drie medailles voor baanrenners bij Nations Cup in Colombia

Jeffrey Hoogland pakte het brons. Nadat hij in de halve finales een maatje te klein was gebleken voor Paul, versloeg Hoogland in de strijd om het brons de Colombiaan David Ortega in beide heats met duidelijk verschil.

Wat is de Nations Cup?

De Nations Cup vervangt sinds 2021 het wereldbekertoernooi in het baanwielrennen, een wedstrijd over meerdere weekenden in het seizoen. Waar ieder evenement op elk onderdeel punten worden verdiend voor het algemeen klassement.

De eerste Nations Cup was in Glasgow, de tweede was in Milton (Canada) en de derde en laatste vindt van 7 tot en met 10 juli plaats in Cali. De WK op de baan zijn in oktober in Parijs.