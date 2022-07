'Volgens FBI kon Taghi met buitenwereld communiceren dankzij gevangenisbewaarder'

Ridouan Taghi communiceerde vanuit de gevangenis al met de buitenwereld voordat hij zijn neef als advocaat op bezoek kreeg en Justitie wist dat, mede dankzij een tip van de FBI, schrijft NRC.

Volgens de FBI zijn Taghi "regelmatig middelen ter beschikking gesteld voor ongecontroleerde fysieke en/of elektronische communicatie met derden", en kon dat gebeuren dankzij "een of meerdere gecompromitteerde gevangenisbewaarders", meldt de krant.

De Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft de Nederlandse autoriteiten in december 2020 gewaarschuwd dat Taghi ongezien kon communiceren met de buitenwereld. Toen zat hij al in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Hij heeft ook daadwerkelijk gecommuniceerd met een handlanger, blijkt uit berichten die zijn verstuurd met cryptotelefoons van het later gehackte SKY Ecc. Het gaat om de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, via Taghi's zoon. Ze zouden contact hebben gehad over drugsdeals. Imperiale werd in augustus vorig jaar opgepakt.

De Nederlandse politie heeft eerder geconcludeerd dat een neefje van Taghi, Jaouad F., had geprobeerd een telefoon de EBI in te krijgen via "omkoping, chantage of dreiging" van bewakers. Daarop werden geen strenge maatregelen genomen.

Uitbraakpoging of bevrijdingspoging

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren er aanwijzingen dat Taghi met de buitenwereld kon communiceren, maar bleef het daarbij. "Dit is onderzocht, maar harde bewijzen of en hoe dat heeft kunnen plaatsvinden heeft dat niet opgeleverd", zegt een woordvoerder tegen NRC.

Afgelopen oktober werd een neef van Taghi, advocaat Youssef T., aangehouden. Het OM zag hem als de "boodschapper" van de gedetineerde. De twee zouden contact hebben gehad over een uitbraakpoging of bevrijdingspoging.

Zaak Peter R. de Vries heropend

De rechtbank heeft de behandeling van de zaak over de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries heropend, nadat het OM nieuwe stukken aan het dossier had toegevoegd. Volgens verschillende media gaat het om een getuige die Taghi in verband brengt met de moord. Maandag is een nieuwe zitting.