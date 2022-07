In de buurt van het Rotterdamse metrostation Coolhaven is een man doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de dader of daders en vraagt getuigen om zich te melden.

Er zijn meerdere schoten gehoord.

Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer of de aanleiding.

De politie was in grote getale aanwezig: