Lagere straffen voor moord op journalist Khashoggi

Een Saudische rechter heeft lagere straffen opgelegd voor de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi. De doodstraf van vijf veroordeelden is omgezet in twintig jaar cel.

Volgens de aanklager zijn de straffen verlaagd omdat nabestaanden van Khashoggi de daders hebben vergeven. Drie anderen moeten zeven tot tien jaar de cel in. Onder de veroordeelden zijn mensen die werkten voor het kantoor van kroonprins Mohammed bin Salman. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

Jamal Khashoggi werd in 2018 gedood in het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul. Hij ging naar het gebouw om iets te regelen voor zijn aanstaande bruiloft, maar werd vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gesneden, naar buiten gesmokkeld en nooit teruggevonden.

Betrokkenheid van kroonprins

Khashoggi was columnist voor de The Washington Post. Zijn kritische columns gingen onder meer over de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Een deel van de internationale gemeenschap denkt dat de kroonprins met Khashoggi's dood te maken heeft. De Amerikaanse CIA denkt dat Mohammed bin Salman hoogstpersoonlijk opdracht gaf voor de moord.

De kroonprins weersprak vorig jaar dat hij erachter zat. Wel nam hij de verantwoordelijkheid voor de moord op zich, omdat die werd gepleegd door mensen die bij de Saudische overheid werken.

De kroonprins sprak in een interview van een "gruwelijke misdaad":