Alleen de legendarische Riner kan judoka Snippe stoppen bij grandslam Boedapest

Judoka Jelle Snippe heeft bij de grandslamwedstrijden in Boedapest zilver veroverd bij de zwaargewichten. Na enkele knappe overwinningen werd hij pas in de finale gestuit, en niet door de minste: de Franse gigant Teddy Riner gooide hem na 40 seconden op zijn rug.

De 23-jarige Snippe won in 2017 bij de GP van Den Haag brons in de klasse tot 100 kilogram. Eind 2020 stapte hij over naar de klasse +100 kilogram, waarin hij meteen de nationale titel greep.

Twee keer olympisch goud

Riner (33) is een legende. De Fransman werd olympisch kampioen in 2012 en 2016 en won vorig jaar brons op de Spelen. Ook won hij tien keer goud op de WK, vijf keer op de EK en vijf keer bij het grandslamtoernooi van Parijs.