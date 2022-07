Franse wervelwind gaat na een helft liggen, België opent EK met teleurstellende 1-1

Met krachtig, snel en energiek spel werd Italië in groep D helemaal kapot gespeeld. Grace Geyoro mag zich na een hattrick topscorer noemen van het toernooi. Marie-Antoinette Katoto en Delphine Cascarino maakten de andere doelpunten.

Voor de wat oudere lezers: Cascarino is geen familie van Tony Cascarino, de Ierse spits die nog op diverse grote toernooien tegen Oranje speelde en jarenlang in Frankrijk zijn brood verdiende.

Kolderiek moment was nog een lompe trap van de Italiaanse aanvoerster Sara Gama, die veel te laat bij de bal was en haar tegenstander vol raakte. De VAR was echter genadig en zag de onbeholpenheid van de actie wel in, waarna de rode kaart werd teruggedraaid naar geel. Ze mocht daarna zelfs nog een keer juichen, toen Martina Piemonte de eer redde voor haar land.

Drukke dag Van Boekel

België en IJsland speelden in het andere duel in deze groep met 1-1 gelijk. Hoewel het een weinig verheffende wedstrijd was, had de Nederlandse videoscheidsrechter Pol van Boekel het druk met de eerste wedstrijd in groep D.