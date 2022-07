Volleyballers verliezen van Italië, maar plaatsen zich wel voor kwartfinales Nations League

De Nederlandse volleyballers zijn ondanks een nederlaag in hun laatste pouleduel door naar de kwartfinales in de Nations League. Oranje boog met 23-25, 24-26, 21-25 voor Italië, maar gaat alsnog een ronde verder.

Grootste concurrent Slovenië moest met minder dan twee sets verschil winnen van Polen, maar omdat Polen de eerste twee sets won in dat duel was Slovenië al uitgeschakeld.

Nederland zou zich met een zege of met een nederlaag in vijf sets op eigen kracht hebben geplaatst. In de eerste set bleef de ploeg van coach Roberto Piazza tot 20-20 in het spoor van de al geplaatste Europees kampioen, die daarna alsnog afstand nam.

In de tang

Oranje, nummer twaalf van de wereld, had Italië (FIVB-5) in set twee in de tang, kwam op 24-20, maar maakte daarna plots geen punt meer. Die klap dreunde in de laatste set nog na.

Woensdag 20 juli krijgt Nederland een kans op revanche want in de kwartfinales wacht wederom Italië. Alle duels in de finaleronde, die duurt tot en met 24 juli? augustus, worden gespeeld in Bologna.