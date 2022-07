Djokovic viert huwelijksdag met zevende titel en grapt naar Kyrgios: 'Oké, een bromance'

Novak Djokovic viert zijn winst op Wimbledon met zijn vrouw Jelena - AFP

Vandaag vierde ze haar tiende huwelijksdag op het Centre Court van Wimbledon. En daar zag ze haar man voor de zevende keer een handje heilig gras opeten. Zo doet hij dat, weet ze, voordat hij de trofee in de lucht steekt. "Ik heb geen woorden voor wat deze trofee voor me betekent", sprak Djokovic, welbespraakt als altijd. "Dit zal altijd het mooiste toernooi in mijn hart bleven. Toen ik klein was en op een berg woonde in Servië zag ik Sampras in 1992 Wimbledon winnen. Die dag vroeg ik mijn ouders een racket voor me te kopen." Acht finales en zeven titels is Djokovic inmiddels verder. Sterker, op het Centre Court heeft Djokovic sinds 2013 al niet meer verloren. "Elke keer krijgt het meer betekenis. Ik voel me gezegend." 'Novak is een soort god...' In een turbulente finale, waarin tegenstander Nick Kyrgios zich weinig aantrok van de chique mores op het Londense gras, hield Djokovic het hoofd koel en won in vier sets. "Ik wil Novak feliciteren. Hij is een soort god...", zei Kyrgios, die na afloop uitgeblust en ook wel wat schuldbewust leek. Tegen zijn entourage zei hij bijvoorbeeld: "Bedankt dat jullie het met mij uitgehouden hebben." Op de vraag of zijn eerste grandslamfinale hongerig maakt naar meer, antwoordde Kyrgios resoluut: "Absoluut niet. Ik ben uitgeput en heb echt vakantie nodig. Wie weet kom ik hier ooit terug, we zullen zien."

Novak Djokovic en Nick Kyrgios na afloop van de finale op Wimbledon - AFP

"Nick, jij zult terugkomen", was de respons van Djokovic. "Niet alleen op Wimbledon, maar ook in de finale. Ga niet met pensioen. Je hebt laten zien waartoe je in staat bent, zeker op deze ondergrond. Ik heb veel respect voor je, je bent een ongelooflijk talent." "Ik had nooit gedacht dat ik zoveel mooie dingen over je zou zeggen", vervolgde de Serviër. "Maar oké, nu is het officieel een bromance." Weddenschap Lange tijd konden Djokovic en Kyrgios elkaar niet luchten of zien. Maar dat veranderde in januari, toen de ongevaccineerde Djokovic geweerd werd van de Australian Open en zelfs even werd vastgehouden door de Australische immigratiedienst. Kyrgios nam het op voor Djokovic en sindsdien hebben de twee af en toe contact via sociale media. De Australiër sprak zelfs gekscherend over 'een bromance' en nodigde de Serviër uit voor een diner: de rekening was voor de winnaar. "Daarom heeft hij natuurlijk verloren", lachte Djokovic. "Laten we hopen dat dit het begin van een prachtige relatie is."

Novak Djokovic kust de beker op Wimbledon - AFP