Klare taal Verstappen: 'Als je te veel gedronken hebt, kun je beter naar bed gaan'

We weten dat dit circuit zwaar is voor de banden, maar zo zwaar had ik het niet verwacht.

"We weten dat dit circuit zwaar is voor de banden, maar zo zwaar had ik het niet verwacht", analyseerde de regerend wereldkampioen zijn race. "Ik had bovendien verwacht dat Ferrari sterk zou zijn, maar niet zo sterk."

"Ik had deze zege nodig, na vijf zware races voor mij", zei Leclerc. "Ik had op het laatst wel echt moeite met mijn gaspedaal en ben blij dat ik het vol kon houden."

Leclerc kwam nog flink onder druk van Verstappen, nadat een virtual safety car het weer spannend had gemaakt na een brand in de auto van Carlos Sainz. "Betrouwbaarheid is en blijft een zorgenkind. Nu Carlos, ik onlangs twee keer. Dat moeten we oplossen, willen we mee blijven doen om de titel."

Onacceptabel gedrag

Leclerc riep de organisatie van de Formule 1 op iets te doen aan het gedrag van en fans. En ook Lewis Hamilton, die voor de derde keer op rij het podium haalde, greep na afloop alle gelegenheden aan om zijn afschuw te laten blijken over de gang van zaken.

"Het kan niet zo zijn dat mensen die geen oranje petje dragen van de tribune worden gepest, worden geïntimideerd of belaagd. Datzelfde geldt voor racisme en homofobie. Onacceptabel", foeterde Hamilton. "Ik weet niet 1-2-3 wat de oplossing is. Het is tijd voor actie. We doen kennelijk niet genoeg."