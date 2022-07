Onverstoorbare Djokovic laat Kyrgios uitrazen en wint zevende Wimbledon-titel

Novak Djokovic heeft op het heilige gras van Wimbledon geschiedenis geschreven. De Servische nummer een van de wereld knokte zich in een hoogstaande finale in vier sets langs Nick Kyrgios: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3). Het is de 21ste grandslamtitel voor de 35-jarige Djokovic, die daarmee Roger Federer achter zich laat. Rafael Nadal heeft 22 grandslamtitels op zijn palmares. Djokovic deed dat in zijn 32ste grandslamfinale, waarmee hij alleen recordhouder is. Federer speelde er 31, Nadal 30. De Zwitser blijft nog wel recordhouder met acht zeges op Wimbledon.

'Bromance' Nog nooit kwam de ongeplaatste Kyrgios, ooit de nummer 13 van de wereld, op een grandslamtoernooi verder dan de kwartfinales. Dit toernooi knokte de onberekenbare Australiër zich scheldend, tierend en toverend met zijn racket voorbij Stefanos Tsitsipas. Dat hij nu wel in de finale stond, kwam ook door de blessure van Rafael Nadal, die zich moest terugtrekken voor de halve finale. Slechts twee keer eerder stonden Djokovic en Kyrgios tegenover elkaar, in Acapulco en in Indian Wells in 2017. Beide keren won Kyrgios zonder een set te verliezen. Op de persconferentie voorafgaand aan de finale sprak Kyrgios bovendien gekscherend over zijn 'bromance' met Djokovic, al herkende de Serviër zich dan weer niet in die karakterisering.

Novak Djokovic en Nick Kyrgios proberen het hoofd koel te houden in de Wimbledon-finale. - AFP

Waar Kyrgios op doelde was de steun die hij gaf aan Djokovic, toen de ongevaccineerde Serviër in januari werd geweerd van de Australian Open en zelfs even vast zat bij de Australische douane.

Eerste onderhandse service Hoe controversieel zijn gedrag ook, over het enorme talent van Kyrgios bestaat geen enkele twijfel. Zo waren de kenners ervan overtuigd dat Kyrgios de eerste onderhandse service in de finale van Wimbledon zou slaan. Lang hoefde het publiek daarop niet te wachten. In de tweede game van de wedstrijd greep de Australiër op 40-0 naar zijn handelsmerk. Zonder succes overigens, maar de game zou hij wel gewoon winnen. Kyrgios begon sowieso ijzersterk en gaf zijn opponent geen kansen op de eigen opslag. Djokovic begon iets roestiger, maar kwam evenmin in de problemen. Tot zijn derde opslagbeurt.

Daarin brak Kyrgios door de service van de Serviër en liep met services als kanonskogels en af en toe een toverbal uit naar 5-4. Met zijn derde, vierde en vijfde punt op de service van de Australiër kwam Djokovic op 40-40, maar verder liet Kyrgios het niet komen. En zo ging de openingsset met 6-4 naar Kyrgios. In de tweede set trok Djokovic het initiatief naar zich toe. Hij brak al vroeg door de service van Kyrgios, knokte zich ondanks een moeizame eigen servicegame naar 4-1 en zag genoegzaam toe hoe de service van zijn tegenstander begon te haperen. Bij 5-3 mocht Djokovic zelf serveren voor de set, maar juist nu haalde de Australiër zijn beste tennis boven. Met een magistrale crosspass na een lange sprint naar het net kwam hij op 0-30 en een zeldzaam foutje van Djokovic later stond het 0-40. Scheldend en vloekend Djokovic bleef onverstoorbaar, sloeg drie breakpoints weg en dreef Kyrgios daarmee tot wanhoop. Scheldend en vloekend op zijn begeleiding in de spelersloge ging Kyrgios door en kreeg zowaar een vierde kans, maar dit keer had hij geen antwoord op het dropshot van Djokovic. En zo ging de tweede set naar de Serviër.

Aan het begin van de derde set leek de ongeplaatste Australiër nog niet over zijn woede-uitbarsting heen en schonk Djokovic met slordig spel meteen een breakpoint. Die dreiging wist hij af te wenden, maar de onverstoorbare Djokovic kreeg er meteen nog een. Trukendoos Tijd voor Kyrgios om de trukendoos weer boven te halen. Hij deed of hij onderhands ging serveren, schakelde op het laatste moment toch over naar een bovenhandse opslag en maakte het vervolgens af met een fraaie volley. Daarmee hielp hij zichzelf over het dode punt heen en met zijn 14de ace trok de Australiër de openingsgame toch naar zich toe.

Nick Kyrgios speelt de bal tussen de benen in de Wimbledon-finale tegen Novak Djokovic. - AFP

De ontvlambare Kyrgios en de stoïcijnse Djokovic haalden het beste in elkaar boven. Zo liet Djokovic zich bij 2-2 in de derde set foppen aan het net, toen hij een door de benen geslagen bal van Kyrgios verkeerd inschatte. Een punt later gebeurde precies hetzelfde, maar nu koos de Australiër voor een lob tussen de eigen benen. Ook die truc leek te lukken, maar de Australiër gooide zijn eigen glazen in door vervolgens in het net te slaan. Kyrgios bleef mekkeren op het publiek en de arbitrage, maar sloeg zichzelf wel uit de problemen. Toch bleef hij klagen over een toeschouwer. "Het had mij de game kunnen kosten! Ik weet precies wie het is. Wie? Degene die eruitziet alsof ze 700 drankjes op heeft."

Kyrgios verliest hoofd Tot 4-4 hielden de twee elkaar in evenwicht, maar toen liet Kyrgios een 40-0 voorsprong op eigen service glippen. Met een dubbele fout gunde hij Djokovic een breakpoint en verspeelde de game met een misser in het net. Vervolgens moest zijn entourage het weer ontgelden en verloor de foeterende Kyrgios zijn hoofd én de set: 6-4.

Wie dacht dat de vierde set een walk-over zou worden voor Djokovic kwam bedrogen uit. Kyrgios gaf niet op, bleef sterk serveren en dwong zelfs een tiebreak af. Zover had het zelfs niet hoeven komen als de Australiër op 6-5 een challenge had aangevraagd om een fout van de lijnrechters te corrigeren. Kyrgios deed dat niet en liet zo een belangrijk punt liggen. Aan het begin van de tiebreak zette Kyrgios wel zijn challenge in, maar hij zag dat de bal van Djokovic op de lijn was en dus kreeg hij ongelijk. Die mini-break kwam Kyrgios nog te boven, maar daarna denderde Djokovic door. Op 6-3 in de tiebreak maakte Djokovic het op eigen service af.

Extra glans voor prestatie Van Rijthoven Op weg naar zijn vierde Wimbledon-titel op rij had Djokovic het twee sets moeilijk tegen Tim van Rijthoven. De grootste uitdaging tot de finale ondervond Djokovic in de kwartfinales, waarin hij zich terugknokte van een 2-0 achterstand in sets tegen Jannik Sinner.

De 8-jarige prins George, zoon van prins William en hertogin Kate, was voor het eerst aanwezig bij een Wimbledon-finale. - AFP