Jungels wint eerste Alpenetappe in de Tour; eerste Luxemburgse zege sinds 2011

Bob Jungels heeft de negende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Luxemburger van A2GR kwam in de eerste Alpenrit van deze Tour solo over de finish in Châtel. De gele trui blijft om de schouders van Tadej Pogacar. De Sloveen kwam samen met de andere klassementsrenners 50 secondes later over de eindstreep. Jungels is de eerste Luxemburger die een Touretappe wint sinds Andy Schleck in 2011. Hij maakte deel uit van een flinke kopgroep die na een uur koers uit het peloton was vertrokken en ging er op zestig kilometer van de finish, met nog twee beklimmingen van de eerste categorie voor de boeg, in zijn eentje vandoor.

De toptien van het algemeen klassement na de negende etappe - NOS

Tussen startplaats Aigle en de finish in Châtel moest 192,9 kilometer worden afgelegd en kwamen de renners vier beklimmingen tegen. Na een heuveltje van de vierde categorie en een wat serieuzere klim van de tweede categorie werd de etappe afgesloten met twee bergen van de eerste categorie: de Col de la Croix en de Pas de Morgins. Na een relatief rustige start reed een groep van vijftien man weg, waar even later nog zes renners naartoe reden. De kopgroep telde enkele klinkende namen, onder wie de onvermijdelijke Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma verstevigde onderweg nog zijn greep op de groene trui door een tussensprint te winnen. Maar ook mannen als Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Jonathan Castroviejo, Warren Barguil, Jasper Stuyven en Jungels waren present. Virtueel in het geel Na de eerste twee beklimmingen, de Côte de Bellevue van de vierde categorie en de Col des Mosses van de tweede, was de voorsprong opgelopen tot zo'n 3,5 minuut waardoor Urán eventjes virtueel in het geel reed. De Colombiaan van EF stond zestiende in het klassement op 3.24 van de gele trui van Tadej Pogacar.

Op zestig kilometer van de finish ging Jungels ervandoor, samen met Simon Geschke, terwijl de voormalige kopgroep langzaam uit elkaar begon te vallen. De Duitser pakte de bergpunten op de Col de la Croix, en de leiding in het bergklassement, waarna hij zich liet terugzakken en Jungels alleen overbleef.

Bob Jungels in de aanval - EPA

Pogacar sprong in de finale nog weg uit die groep en alleen Vingegaard kon hem volgen.De meeste toppers verloren maar een paar seconden,maar Vlasov,Martínez en vooral de gehavende O'Connor kregen minuten aan hun broek.

De ontketende Luxemburger van A2GR begon met een voorsprong van een kleine twee minuten op zijn achtervolgers aan de Pas de Morgins, een onregelmatige klim van 15,4 kilometer à 6,1 procent. Pinot achter Jungels aan Uit het groepje met voormalige vluchtgenoten demarreerde tijdens de klim Thibaut Pinot, de Fransman van Groupama-FDJ die zaterdag nog per ongeluk een klap in zijn gezicht kreeg van een Trek-verzorger. Pinot kwam rap dichterbij, maar dichter bij dan een halve minuut kwam hij niet. De Luxemburger ging als eerste over de top van de Pas de Morgins en ook op het resterende stuk, met nog een klimmetje, kwam zijn zege niet meer in gevaar. Pinot werd zelfs niet tweede: hij werd nog voorbijgereden door Jonathan Castroviejo en Carlos Verona. Pogacar sprong in de finale nog weg uit de groep met favorieten en alleen Jonas Vingegaard kon hem volgen. De meeste toppers verloren maar een paar seconden, maar voor Aleksandr Vlasov (+1.16), Daniel Martínez (+16.02) en vooral de gehavende Ben O'Connor (27.35) was de schade groter. Jungels terug na zware jaren Jungels won vijf jaar geleden een bergetappe in de Giro d'Italia en was een jaar later de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien was hij een beetje in de vergetelheid geraakt. Bekijk de reacties van Bob Jungels, Steven Kruijswijk en Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen.