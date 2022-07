Zeilduo Van Aanholt/Duetz verovert EK-goud in 49erFX-klasse

Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn in Aarhus Europees kampioen in de 49erFX-klasse geworden. Het zeilkoppel eindigde in de medalrace als zesde en dat volstond om de Zweedse boot, winnaar van de finalerace, in het klassement voor te blijven.

In het open kampioenschap, waar ook teams van buiten Europa aan mee mochten doen, eindigden de twee Nederlandse vrouwen als tweede achter het Braziliaanse koppel Martine Grael en Kahena Kunze.

Sinds mei

Van Aanholt en Duetz vormen pas sinds mei een duo. Zij wonnen deze week drie van de veertien races en stonden nog twee keer op het podium.

Van Aanholt (24) was titelverdedigster en werd vorig jaar ook wereldkampioen. Beide keren met Elise de Ruijter. Ook Duetz (29) werd al Europees kampioen in deze klasse, in 2019. Zij zeilde toen met Annemiek Bekkering. Dat duo won in 2021 op de Spelen van Tokio olympisch brons.

Bij de mannen behaalden Bart Lambriex en Floris van de Werken in de strijd om de Europese titel in de 49er zilver.