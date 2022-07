PvdA voor omstreden handelsverdrag met Canada, nu meerderheid in senaat

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal maandag instemmen met het omstreden handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada. Dat heeft senator Koole bekendgemaakt via de Volkskrant. Canada kan als handelspartner niet worden afgewezen, gezien de huidige situatie in de wereldpolitiek, vindt de PvdA.

De partij stemt na bezwaren toch voor het verdrag "omdat het de positie van Europa in een instabiele wereld verstevigt en grote stappen vooruit zet naar een duurzame economie", aldus Koole in een ingezonden artikel.

Het verdrag is goed voor de internationale handel, het behalen van de klimaatdoelen en voor werknemersrechten, zegt de PvdA.

"Als CETA verworpen wordt gaan de oude handelsverdragen tussen landen weer gelden", schrijft Koole. "En dan zeg je als Europa nee tegen een land dat net als wij de internationale rechtsorde wil bevorderen en de klimaatcrisis wel serieus neemt. Je verzwakt dan Europa, en dat is ­gewoon wat we nu niet kunnen hebben, gegeven de internationale verhoudingen."

Krappe meerderheid

De partij is van een twijfelende voorstander tegenstander geworden, en nu voorstander. Voormalig minister Ploumen heeft het verdrag als minister verdedigd, maar de PvdA stemde begin 2020 onder leiding van fractievoorzitter Asscher als oppositiepartij tegen.

Het verdrag werd daardoor met een krappe meerderheid van 72 stemmen voor - van de coalitiepartijen en Kamerlid Van Haga - en 69 stemmen tegen aangenomen. De verwachting was toen dat het in de Eerste Kamer zou sneuvelen, omdat de coalitiepartijen daar geen meerderheid hebben.

Maar nu de PvdA dus van standpunt is veranderd komt die meerderheid toch in zicht. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben er 32, met de zes senaatszetels van de PvdA erbij zijn dat er 38 van de 75.