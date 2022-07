Vanavond op tv: Caroline van der Plas over boerenprotest • Europa te afhankelijk van Amerika?

In Den Haag is het reces begonnen, maar van politieke rust is er weinig sprake. Boeren zijn razend over de stikstofplannen van het kabinet en het protest verhardt. Ze willen pas wijken als de plannen van tafel zijn, maar willen niet in gesprek met bemiddelaar Johan Remkes, die werd aangewezen door het kabinet. Is er nog een uitweg? Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) is te gast.

Is Europa te afhankelijk van de VS?

Er wordt al jaren over gefilosofeerd: Europa moet militair op eigen benen leren staan, om niet bij elk conflict - op de Balkan of nu in Oekraïne - afhankelijk te zijn van de Amerikanen. En ook nu, na ruim vier maanden oorlog, klinkt de roep weer om een doordacht, eigen Europees defensiebeleid. In het laatste deel van ons drieluik over de machtsbalans in de wereld na de Russische inval in Oekraïne, kijken we vanavond naar ons eigen continent: hoe sterk staat Europa er voor?