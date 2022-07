Leclerc houdt Verstappen toch achter zich, na plotselinge brand in auto Sainz

Charles Leclerc is met een zege in de Grand Prix van Oostenrijk weer wat ingelopen op WK-leider Max Verstappen. Na de aerodynamische problemen in Engeland van vorige week, werd Verstappen ook nu in de steek gelaten door zijn auto, maar wist hij de schade met een tweede plaats en de snelste raceronde te beperken. En dat deed hij vooral ook dankzij flink wat geluk, want lang leek hij het af te leggen tegen de beide Ferrari's. Maar plotseling begaf de motor van Carlos Sainz het, vloog de auto van de Spanjaard in brand en lagen alle verhoudingen anders. Verstappen kreeg nog een ultieme kans om op Leclerc te jagen, maar leverde in het klassement uiteindelijk zes van zijn 44 punten voorsprong in.

De stand na de GP van Oostenrijk, inclusief de punten van de sprintrace - NOS

In de thuisrace van Red Bull Racing leek Verstappen na de gewonnen sprintrace en een uitstekende start vanaf poleposition op weg naar zijn vierde zege in vijf jaar op Spielberg. Maar Leclerc wist mede dankzij de drie DRS-zones en dus extra inhaalmogelijkheden de druk op de Nederlander al snel op te voeren. Verstappen waarschuwde over de boardradio dat hij het hoge tempo niet kon volhouden. Nadat hij in de twaalfde ronde door de Monegask werd ingehaald, bood een vroege bandenwissel ook weinig uitkomst. Aanvankelijk zette de regerend wereldkampioen nog een aantal snelle rondes op het bord, waarmee hij wat terrein terugwon. Op het moment dat de race in een mooi gevecht leek te ontaarden, klaagde Verstappen over onvoorspelbaarheid van zijn bolide, waarna hij halverwege de wedstrijd al opnieuw voor een nieuw setje witte banden koos. Op hulp van zijn teamgenoot Sergio Pérez hoefde de Nederlander ook al niet te rekenen. Na een tik van George Russell gleed de Mexicaan al in de eerste ronde de grindbak in, waarna hij tot zijn uitvalbeurt geen snelheid meer had.

Max Verstappen kent een uitstekende start in Oostenrijk - Reuters

Dus werd het Verstappen tegen de Ferrari's van Leclerc en Sainz, de twee die elkaar in de sprintrace nog het leven zuur hadden gemaakt. Leclerc koos voor een veilige strategie met twee pitstops en haalde Verstappen in ronde 53 eenvoudig in op weg naar zijn derde overwinning van het seizoen. Intussen dook ook Sainz op in de spiegels van de Nederlander. Precies op het moment dat die Verstappen wilde inhalen, hield de Ferrari-motor ermee op.

Brand in de wagen van Sainz - Pro Shots