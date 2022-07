Van Vleuten voor de derde keer de beste in Giro Donne

De 39-jarige Van Vleuten nam de roze leiderstrui na winst in de vierde etappe over van de Italiaanse Elisa Balsamo. Vrijdag won ze op imponerende wijze ook de achtste etappe, ondanks een val.

De dagwinst in Padova ging naar de Italiaanse Chiara Consonni. Zij bleef in de sprint landgenote Rachele Barbieri voor. De Nederlandse Karlijn Swinkels kwam als zesde over de meet.

Annemiek van Vleuten heeft voor de derde keer in haar loopbaan de Giro Donne op haar naam geschreven. De Nederlandse van Movistar had een veilige voorsprong in het algemeen klassement en hoefde zich voor de tiende en laatste etappe over vlakke wegen weinig zorgen meer te maken.

De draagster van de roze trui rijdt alleen op kop in de achtste etappe en schat een bocht verkeerd in. Ze staat op en wint de rit. - NOS

"Back in business" zei Van Vleuten hardop tegen haar vierende teamgenoten na de streep.

Voor Van Vleuten is het na 2018 en 2019 de derde zege in de Ronde van Italië voor vrouwen. "Deze zege is bijzonder, omdat het de eerste is met Movistar. In 2020 verliet ik de Giro Donne in het roze met een gebroken pols. Het is mooi om terug te zijn."

Enorme eer

"Roze is zeker niet mijn lievelingskleur, maar hier in Italië is het fantastisch. En een enorme eer om te mogen dragen."

Vorig jaar paste de koers niet in haar voorbereiding op de Olympische Spelen. In Tokio pakte ze zilver in de wegrace en goud op de individuele tijdrit.

Kort voor de Giro maakte Van Vleuten bekend dat ze nog een jaar doorgaat. Haar volgende doel is de Tour de France, die over twee weken in Parijs begint.