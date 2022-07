Stembureaus Japan gesloten, exitpolls tonen voorlopige winst partij vermoorde Abe

In Japan zijn de stembureaus gesloten voor de verkiezingen voor het Hogerhuis. Zoals verwacht lijkt het erop dat de coalitie van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) en Komeito het leeuwendeel van de stemmen heeft binnengehaald.

Volgens de exitpolls wint de coalitie tussen de 69 en 83 van de in totaal 125 zetels. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht.

De verkiezingen werden overschaduwd door de moord op oud-premier en prominent lid van de LDP Shinzo Abe. Hij werd vrijdag neergeschoten terwijl hij op campagne was voor de verkiezingen. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Een dag later werd de campagne weer hervat.

Politieke analisten verwachtten al dat de LDP uit sympathie voor de oud-premier veel stemmen zou binnenhalen. Ook voor de moord gingen analisten er al vanuit dat de coalitie tussen de 59 en 69 zetels zou behalen. De coalitie wordt nu geleid door de huidige premier Fumio Kishida. Hij wordt gezien als een protegé van Abe.

Meer geld naar defensie

Dat het nu zeer waarschijnlijk boven de 69 uitkomt, is historisch. Nog niet eerder behaalde de coalitie zoveel zetels. Als dat gebeurt heeft de coalitie de absolute meerderheid in de senaat. Bij de vorige verkiezingen voor de Japanse Eerste Kamer behaalde ze 55 zetels.

Wanneer de meerderheid wordt behaald, wordt het makkelijker voor Kishida om zijn plannen door te voeren om meer geld aan defensie uit te geven. Het geeft de voormalige bankier uit Hiroshima mogelijk de kans om de pacifistische grondwet van Japan te herzien, iets wat Abe nooit is gelukt. Uit opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van de kiezers voorstander is van meer militaire kracht.

De verkiezingen voor de Japanse senaat worden doorgaans gezien als een referendum over de zittende regering.