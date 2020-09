Buitenlandse Zaken wil kritische adviseur vervangen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil af van zijn extern volkenrechtelijk adviseur. Deze bekijkt of het ministerie handelt in lijn met het internationaal recht. Het contract van de adviseur, André Nollkaemper, is verlopen en het ministerie zegt dat de functie nu "niet ingevuld" wordt. Minister Blok wil volkenrechtelijke kwesties voortaan laten toetsen door een brede groep experts.

De extern volkenrechtelijk adviseur in zijn huidige vorm werd benoemd na de Nederlandse politieke steun aan de Amerikaans/Britse invasie in Irak. De Commissie-Davids constateerde destijds onder meer dat daar geen adequaat volkenrechtelijk mandaat voor was. De extern volkenrechtelijk adviseur was één van de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Davids.

Blok wil zijn voorstel om voortaan advies van een groep te vragen binnenkort met de Tweede Kamer bespreken. De coalitie is verdeeld: VVD en CDA zijn voor, maar D66 en ChristenUnie zijn kritisch.

Einde van volkenrechtelijk adviseur?

"Als de Kamer hierin meegaat, betekent dat het einde van de volkenrechtelijk adviseur", constateert Nollkaemper. De geestelijk vader van de functie zelf, Willibrord Davids, noemt het "risicovol" als de functie zou verdwijnen. "Je hebt één individu met gezag nodig, die snel kan adviseren. Een groep is daar veel minder goed toe in staat."

Andre Nollkaemper, hoogleraar internationaal recht aan de UvA, bekleedde sinds 2012 de functie van volkenrechtelijk adviseur. Hij bracht verschillende adviezen uit, met name over de vraag in hoeverre het kabinet zich mocht mengen in de oorlog in Syrië en Irak. Nollkaemper waarschuwde bijvoorbeeld voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in Syrië, en bepleitte terughoudendheid als het ging om bombardementen in het land. Dergelijke acties zouden volgens hem op gespannen voet kunnen komen te staan met het internationaal recht.

'Functioneert niet'

Twee jaar geleden liet Nollkaemper zich opvallend kritisch uit toen bleek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in het geheim gewapende groeperingen in Syrië had gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met Al-Qaida. Het ministerie had Nollkaemper buiten dit staatsgeheime programma gehouden, maar toen Nieuwsuur en Trouw verschillende feiten aan het licht brachten, schreef Nollkaemper alsnog een advies en stuurde dat aan de Tweede Kamer.

Daarin uitte hij ernstige twijfels over het steunprogramma. Ook sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat het ministerie hem niet om advies had gevraagd, en schreef dat de functie van volkenrechtelijk adviseur niet functioneerde zoals de Commissie-Davids het bedacht had.

De VVD en het CDA juichen het voorstel van Blok toe. Martijn van Helvert (CDA) noemt het een "goed idee" om de adviseur te vervangen door een groep. Sven Koopmans (VVD) zegt dat "ook de beste experts verschillend over zaken denken". Volgens Koopmans is het "bevorderlijk" wanneer verschillende deskundigen "gezamenlijk tot een opinie" komen.

Oppositiepartijen waarschuwen juist voor het schrappen van de adviseur. Bram van Ojik (GroenLinks): "Vervanging door een commissie leidt snel tot slappe compromissen en grijze brei waaruit de minister kiest wat hem bevalt." Liliane Ploumen (PvdA) noemt het "een slechte zaak" als de functie verdwijnt. "Wat de PvdA betreft wordt er zo snel mogelijk een nieuwe externe adviseur aangesteld."