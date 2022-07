Vijftien doden na Russische raketaanval op flat in Donetsk-regio

Bij een Russische raketaanval in de Oekraïense regio Donetsk zijn zeker vijftien burgers om het leven gekomen. Een woonflat in de plaats Tsjasiv Jar stortte deels in, waardoor er nog tientallen mensen vastzitten onder het puin.

Reddingswerkers hebben contact met drie mensen die nog vastzitten onder de overblijfselen van de flat.

De gouverneur van Donetsk zegt dat de flat werd geraakt door raketten die waren afgevuurd vanaf een zogeheten Uragan, een truck die meerdere raketten vlak na elkaar afschiet.

Kramatorsk ligt op zo'n 20 kilometer van het beschoten stadje, dat voor de invasie zo'n 12.000 inwoners telde. Voor Oekraïne is het een belangrijke plek voor de machinebouw.

De stad is waarschijnlijk het nieuwste grote doelwit van de Russen terwijl ze langzaam oprukken in de Donbas-regio, het oosten van Oekraïne.

Lyudmilla woont in het getroffen appartementencomplex: