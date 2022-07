Sri Lanka heeft vele problemen, betogers willen meer dan vertrek 'Gota'

Duizenden betogers hebben de ambtswoning van president Gotabaya Rajapaksa in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo bestormd. De demonstranten geven hem de schuld van de diepe economische en politieke crisis in het land. - NOS

Te zien waren mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. Eerder lieten betogers in een permanent protestkamp in de hoofdstad al zien hoe breed de onvrede gedragen wordt. Niet alleen minderheden als moslims en Tamils doen mee, maar ook de Singalese boeddhistische meerderheid, waar de partij van Rajapaksa normaal veel steun van krijgt.

Voor het bestrijden van de crisis is het heel belangrijk dat de rust terugkeert in de straten en de overgangsregering wordt geaccepteerd. Alleen dan kan het land verder onderhandelen met het IMF en internationale kredietverstrekkers. Het IMF zei zaterdag te hopen dat de politieke crisis snel wordt opgelost, zodat gesprekken over een reddingsplan hervat kunnen worden.

Internationale hulp

Eind april bezocht een delegatie uit Sri Lanka het IMF in New York, voor een officieel hulpverzoek. Vorige week rondde het IMF een bezoek aan Sri Lanka af. Het liet weten dat de gesprekken vergevorderd waren en vanaf nu digitaal verder zullen gaan tot er een akkoord is.

Het IMF wil dat in ruil voor financiële steun verregaande belastinghervormingen worden doorgevoerd. Ook moet Sri Lanka met een plan komen voor het terugbetalen van alle schulden, van meer dan 50 miljard dollar. Dit jaar alleen al moet nog 7 miljard terugbetaald worden, bijvoorbeeld aan banken in Japan en China. Vanwege de crisis liggen de aflossingen nu stil en het IMF wil dat er een plan komt voor de hervatting.

Een dag na de bestorming van het presidentieel paleis in Sri Lanka is de schade goed te zien. Veel meubels zijn beschadigd of gesloopt: