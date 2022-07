Corona in kamp Oranjevrouwen: Groenen test positief en moet in isolatie

Het Nederlands vrouwenelftal moet voorlopig verder zonder Jackie Groenen. De middenveldster is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij weer aansluiten bij de selectie.

Groenen was zaterdag nog een van de uitblinkers in het eerste groepsduel op het EK met Zweden. Dat duel eindigde in 1-1.

Na afloop van de wedstrijd zochten diverse speelsters vrienden en familie op de tribunes in Sheffield op, onder wie Jill Roord en Daniëlle van de Donk. Dat soort feestelijke taferelen lijkt nu verleden tijd.