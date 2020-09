Nederlandse amateurvoetballers verhuizen naar Zweden voor laatste kans als prof

"De busreis was best pittig: drieënhalf uur naar Stockholm! Pas om 02:30 uur was ik thuis. Dit ben ik echt niet gewend. Ik werd al gek als we uit naar TEC in Tiel moesten. Mijn teamgenoten zeiden dat dit nog niets is."

Aan het woord is Lovette Felicia. De 25-jarige aanvaller zou dit seizoen eigenlijk voetballen voor tweededivisionist Excelsior Maassluis, maar dat liep anders. Hij had een clausule in zijn contract dat hij weg mocht bij een aanbieding van een profclub. En die kreeg Felicia, tot zijn eigen verrassing, uit Zweden.

Dus voetbalt de oud-speler van Jong Sparta sinds augustus voor IF Karlstad Fotboll. Die ploeg komt uit op het derde niveau, maar Felicia ervaart het als profvoetbal: "Het is niet niks. Je traint twee keer per dag. Ik begin de dag met krachttraining, waarna er nog een veldtraining volgt. We hebben zelfs een eigen gym", vertelt hij aan de regionale omroep Rijnmond.

Nederlandse enclave

In Zweden zit de voetbalpiramide anders in elkaar dan in Nederland. Daar hebben clubs van de eerste vijf niveaus een profstatus. Volgens Felicia is het daar makkelijker om door te breken als profvoetballer dan via het amateurvoetbal in eigen land. En dat idee hebben meer voetballers. Volgens de KNVB maakten recent zeker tien spelers de overstap naar Zweden.

Ze hopen op een carrière als die van Mohamed Buya Turay. In drie jaar ging de 25-jarige spits uit Sierra Leone van het vierde niveau naar de eredivisie van Zweden. Momenteel voetbalt hij op het hoogste niveau van China. Tussendoor stond Buya Turay ook bij Sint-Truiden op het hoogste niveau van België onder contract.

Zweden kan dus voor Nederlandse voetballers een afslag zijn op hun weg om te slagen als prof. Zo is op het vijfde niveau van Zweden een Nederlandse enclave actief bij Eskilstuna City FK. Jörgen Gomes, Amien Jeddaoui, Can Memisoglu en sinds kort ook Nidal Hammaoui mogen daar hun kunsten vertonen.