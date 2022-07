Oranjemars steelt de show, ook bij speelsters: 'Keer op keer kippenvel'

De warming-up voor de Oranjefans begon al in de middag. Voetbalteams, hockeyverenigingen, scoutingclubs, gezinnen; allemaal verzamelden ze zich, natuurlijk gekleed in het oranje, op het fanplein aan de rand van de stad.

"Het geeft me keer op keer kippenvel en energie", geeft Sherida Spitse na het duel toe. "Via Instagram zien we voor de wedstrijd de beelden voorbijkomen. Als groep zijn we een familie, maar de fans horen daar ook bij. Het geeft ons echt een gevoel van een twaalfde man."

Een groep van twintig meiden verkleed als wortels. Dat zien ze niet vaak in Sheffield. Nog nooit kleurde de Engelse stad zo oranje als zaterdag. Het gaf het Nederlands elftal extra kracht om tegen Zweden te strijden, met een 1-1 als resultaat in de eerste groepswedstrijd van het EK.

"Ik geniet er elke keer weer van. Zo moet het ook zijn", vertelt een vrouw met een rood-wit-blauwe hoed. "We waren er in 2019 bij tijdens het WK in Frankrijk en ook nu weer. Verbroedering is het belangrijkste wat er is."

"We dachten aan een bus, met een barretje erin en wat muziek. Helemaal niet met de bedoeling om er parades achter te laten beginnen. Dat is zo ontstaan", zegt Van Beek vol trots.

Henk van Beek is de bedenker van de dubbeldekker. "Dat is op de klassieke manier ontstaan. Met een vriend en een koud biertje op een terras in 2003. We wilden iets leuks bedenken voor het EK van de mannen in 2004, in Portugal. Gewoon voor onszelf", vertelt hij.

Er zijn DJ's, zangeres Stefania Liberakakis treedt op met haar speciaal uitgebrachte Oranjelied en er is koud bier. Geen overbodige luxe in de volle zon, als ook een temperatuur van 23 graden tropisch aanvoelt. Al valt het qua bierverbruik redelijk mee.

"De bus is dus van een groep Oranjefans die heel graag naar voetbal gaan, toevallig dit zo bedacht hebben en met hart en ziel onderhouden", vervolgt Van Beek. "Maar de bus is ook net zo goed van alle mensen die straks achter 'm aan lopen in de parade. Die twee 'maken' elkaar."

Dit is al parade nummer veertig, schat hij. Of de mannen of vrouwen spelen, de bus is erbij. "Zuid-Afrika, Brazilië of gewoon Nederland; wij waren er. We hebben alle grote toernooien sinds 2004 meegemaakt. We hebben op een zondagavond laat met een kapotte steekas gestaan in Brazilië ergens", begint Van Beek te lachen.

"Maar op de één of andere manier lost het zich altijd op. Dat is ook het mooie, de kracht van de bus. Overal waar we komen weten de mensen dat wij gewoon Oranjefans zijn en het ook maar voor onze lol doen."

Bus trekt aandacht van inwoners

In Sheffield trekt de bus veel bekijks. Zelfs de BBC is er om een reportage rondom de Oranjemars te maken. De straten zijn afgezet. De inwoners die langs de route naar het stadion wonen, komen stuk voor stuk hun huis uit om dit opvallende tafereel te filmen.