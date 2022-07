Schietpartij binnenstad Groningen, drie gewonden

Bij een schietpartij in de Groningse binnenstad gisteravond zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op sociale media gaan berichten rond dat er iemand is overleden, maar de politie kan dit niet bevestigen.

De schietpartij was in de Haddingestraat. Op beelden is te zien dat de schutter wordt belaagd door meerdere mannen. Ook worden er bierflesjes naar hem gegooid.

De verdachte pakt een wapen en schiet vijf keer op zijn belagers. Duidelijk is te zien hoe een van hen direct op de grond valt terwijl anderen proberen dekking te zoeken.

De verdachte was even voortvluchtig, maar werd al snel aangehouden, meldt de politie op Twitter. Hij is naar het bureau gebracht voor verhoor.

De schietpartij werd gefilmd vanuit een raam op een bovenverdieping: