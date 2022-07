Dode na schietpartij in binnenstad Groningen

Bij een schietpartij in de Groningse binnenstad gisteravond is een dode gevallen. Het gaat om een 50-jarige man uit Leeuwarden. Hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Twee andere mannen uit Leeuwarden raakten gewond. Ze zijn 47 en 58 jaar oud. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, bij de ander was dat niet nodig.

De verdachte is een 24-jarige man uit Groningen. Hij was even voortvluchtig maar werd kort na de schietpartij aangehouden.

De politie gaat ervan uit dat de verdachte en de slachtoffers ruzie met elkaar hadden. "Uit onderzoek moet nog blijken wat de reden was voor dit conflict. De politie spreekt met zoveel mogelijk getuigen', schrijft de politie.

Beelden

De schietpartij was in de Haddingestraat. Op beelden is te zien dat de schutter wordt belaagd door meerdere mannen. Ook worden er bierflesjes naar hem gegooid.

De verdachte pakt een wapen en schiet vijf keer op zijn belagers. Duidelijk is te zien hoe een van hen direct op de grond valt terwijl anderen proberen dekking te zoeken. Het is niet duidelijk of het om de man gaat die nu is overleden.

De politie roept om om beelden van de schietpartij niet te delen: "Er is sprake van incident met een zeer ernstige afloop en het delen van deze beelden is confronterend en kwetsend voor de betrokkenen en familie van de slachtoffers."

De melding van de schietpartij kwam rond 20.00 uur binnen bij de politie. Een traumateam landde met een helikopter op de Grote Markt om het ambulancepersoneel te assisteren bij de hulpverlening.

Last van 'dealertjes'

Een buurtbewoner zegt tegen RTV Noord dat hij knallen hoorde en tegen zijn vrouw zei dat er werd geschoten. Hij hoorde dat er een ruzie op straat aan voorafging. "Wat ik heb gehoord, is dat tien mannen achter één man aangingen. Die voelde zich bedreigd, in het nauw gedreven. Toen pakte hij een pistool uit zijn auto en schoot hij op de groep."

In de Haddingestraat is het vaker onrustig. Donderdag zijn er twee drugsdealers aangehouden in een café. Vlak daarvoor verkochten ze drugs op straat. "We hebben al jaren last van dealertjes hier. Het wordt tijd dat de buurt wordt opgeschoond, dat alle rommel wordt opgeruimd", vindt de buurtbewoner.

Dit zijn beelden van de nasleep van de schietpartij: