Vijftien doden in bar in Johannesburg, motief schietpartij nog onduidelijk

Bij een schietpartij in een bar in Soweto, een township van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg, zijn vannacht vijftien mensen gedood. Dat heeft de politie van Soweto gezegd. Meerdere andere bezoekers raakten gewond, sommige van hen zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Volgens de politie meldden ooggetuigen dat een groep mannen gisteravond met een taxibusje bij de bar arriveerde en het vuur opende op bezoekers. "De bezoekers hoorden plotseling schoten, waarop mensen probeerden de bar uit te rennen", aldus de hoofdcommissaris tegen internationale persbureaus. Volgens lokale media werden 23 bezoekers door kogels geraakt.

Lichamen van de slachtoffers werden vanmorgen uit het café gehaald. Het onderzoek is in volle gang. In de bar werden meerdere patronen aangetroffen, wat volgens de politie duidt op meerdere schutters. Volgens agenten is er willekeurig geschoten. Wat het motief van de schietpartij is, is nog niet bekend.

Eind vorige maand werden in een café in de Zuid-Afrikaanse kustplaats East London 17 mensen dood aangetroffen. Onduidelijk is nog waardoor zij om het leven kwamen.