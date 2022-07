Etappe 9: Alpen-aperitief in de achtertuin van Siem en Luuk de Jong en de UCI

In de negende etappe, de laatste rit voor de gevreesde pcr-testen op de rustdag, brengt de Tourorganisatie een ode aan de internationale wielerbond UCI. Startplaats Aigle is immers niet alleen de geboorteplaats van Siem en Luuk de Jong, het is ook het hoofdkwartier van de wielerbond. Naast de burelen van voorzitter Vincent Lappartient - tevens bestuurder van de Bretonse regio Morbihan, waar vorig jaar Le Grand Départ plaatsvond - vind je in Aigle ook het Centre Mondial du Cyclisme. Dat opleidingsinstituut geeft talentvolle renners, rensters en ploegleiders de kans om de fijne kneepjes van het vak te leren. Met succes. Zo kreeg Biniam Girmay, winnaar van Gent-Wevelgem en een etappe in de Giro d'Italia ten koste van Mathieu van der Poel, er zijn opleiding.

Vanuit Aigle rijden de renners naar het mondaine Montreux om via de oevers van het Meer van Genève, de Côte de Bellevue (vierde categorie), de Col des Mosses (tweede categorie) en de steile Col de la Croix (eerste categorie) terug te keren in, jawel, Aigle. En dan moet het belangrijkste nog komen. De slotklim naar finishplaats Châtel Les Portes du Soleil begint in Zwitserland en eindigt in Frankrijk. De tien bergpunten worden uitgedeeld op de top van de Zwitserse Pas de Morgins (eerste categorie). Dat is ook de grens met Frankrijk, waarna de renners nog vijf kilometer dalen naar het laatste hupje richting de finish. Eén keer eerder was het skidorp Châtel finishplaats in de Tour. In 1975 won de Vlaamse klimgeit Lucien Van Impe er een klimtijdrit. Smoke on the water Dit jaar ging de afsluitende klimtijdrit van de Ronde van Romandië van start in Aigle. Die tijdrit - en het eindklassement - werd glansrijk gewonnen door de Rus Aleksandr Vlasov. Vijftien kilometer buiten Aigle passeren de renners het mondaine Montreux, een stad met een grote muziekgeschiedenis. Jaarlijks komt de crème de la crème samen voor het Montreux Jazz Festival: er staat een gigantisch bronzen standbeeld van Freddy Mercury. En het is de plek waar Deep Purple op een dag rookpluimen op het Meer van Genève zag.

Herman van der Zandt blikt in zijn dagelijkse rubriek vooruit op de achtste etappe van de Tour de France. Een rit van 193 kilometer van Aigle naar Châtel Les Portes du Soleil. - NOS

Dat zat zo: Frank Zappa gaf die avond een concert in het casino van Montreux, toen een overenthousiaste fan met een alarmpistool de zaak in lichterlaaie zette. Die nacht ontstond de klassieker Smoke on the Water.

Oekraïense tranen op de wielerbaan In het rustige Aigle zijn al tijden geen rookpluimen meer gezien. En dat is maar goed ook. Na de Russische inval in Okeraïne werd een deel van de Oekraïense baanselectie daar namelijk opgevangen. Op 30 april kregen ze bezoek van IOC-voorzitter Thomas Bach en polsstokhoogspringlegende Sergej Boebka, die zich namens de Oekraïense regering inzet voor door de oorlog ontheemde sporters uit zijn land.

Op 30 april 2022 bezoeken IOC-voorzitter Thomas Bach en atletieklegende Sergej Boebka de Oekraïense baanselectie die sinds de oorlog in Oekraïne in Aigle wordt opgevangen. - NOS