Het 'monster' Kyrgios loopt vrij rond op Wimbledon: 'Hij is echt gek'

Nick Kyrgios wist zijn eerste ontmoetingen met tennisgrootheden Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic stuk voor stuk te winnen. Maar in de buurt van een grote titel kwam hij nooit. Waarom hij toch zo vaak in het nieuws kwam? Rare capriolen, met name. Een portret van een Australisch enfant terrible.

"Hij heeft het tennis naar het laagste niveau gebracht dat ik ooit heb gezien, wat betreft sportiviteit, valsspelen, manipulatie, schelden en agressief gedrag naar umpires en lijnrechters." Voormalig Wimbledon-winnaar Pat Cash is geen Kyrgios-fan. "Hij is door de ondergrens gegaan en er moet echt iets tegen worden gedaan", aldus Cash over zijn landgenoot.

Dat monster Kyrgios loopt nu vrij rond op Wimbledon. En niemand die hem kan vangen. Met briljant tennis bereikte hij de halve finales, zijn beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi. En dankzij het afzeggen van Rafael Nadal staat hij nu zelfs in zijn eerste finale.

Mishandeling van zijn ex

Kyrgios ging er even bij zitten, kort nadat hij de halve finales had bereikt. Ook om zijn zonden te overdenken. Zo moet hij komende maand voor de rechter verschijnen voor mishandeling van zijn ex-vriendin, met mogelijk een gevangenisstraf tot gevolg. Ja, Kyrgios heeft zeker ook aan zichzelf getwijfeld. "Ik dacht dat mijn tijd was geweest."

"Niemand had dit gedacht", zei hij. "Iedereen zei steeds: hij is mentaal niet sterk, hij is lichamelijk breekbaar, hij heeft geen uithoudingsvermogen. Het was een lastige route."