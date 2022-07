Oud-wereldkampioen Alonso hoopt op meer spanning in F1: 'Nog steeds te saai'

Met twee Formule 1-wereldtitels, 32 grand prix-zeges en twee overwinningen in de 24 uur van Le Mans is Fernando Alonso een icoon van de autosport. De 40-jarige Spanjaard maakte vorig seizoen zijn rentree in de F1. De oude vos wil met renstal Alpine zijn palmares in de koningsklasse verder verfraaien. Zijn leeftijd vormt geen struikelblok. Vorig jaar eindigde je als tiende in de WK-stand. Nu bezet je weer die positie, achter teamgenoot Esteban Ocon. Een tegenvaller?

"Nee. Ik ben best tevreden over dit seizoen. We zijn behoorlijk competitief, maar hebben een paar foutjes gemaakt en veel pech gehad, zoals gisteren bij de start van de sprintrace. De auto is niet betrouwbaar genoeg. Daardoor hebben we te weinig geoogst. Toch gaat het de goede kant op." "Bij de vorige race in Engeland hebben we door grote updates een flinke stap gezet. Red Bull Racing en Ferrari zijn nog een maat te groot, maar het gat is een stuk kleiner geworden. We verliezen nog terrein in langzame bochten. Daar liggen verbeterpunten." De nieuwe auto's verleidden je tot een terugkeer. De races zouden spannender worden en het speelveld gelijker. Is dat gelukt?

"Het is zo-zo. Helaas is Formule 1 nog steeds erg voorspelbaar. Alles draait om Red Bull en Ferrari. Alleen Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Pérez kunnen winnen. Ik ken geen enkele andere sport waar het zo gaat." "De GP's zijn leuker geworden en met deze auto's kun je beter vechten. Toch vind ik het nog steeds te saai, maar het hoort ook een beetje bij F1. Er zullen altijd teams zijn die sneller zijn dan anderen."

Fernando Alonso viert zijn WK-zege in 2005 na de GP van China - AFP

"De slotfase op Silverstone was sensationeel, maar dat kwam vooral doordat de safety car het veld in elkaar schoof. Opeens was ik ooggetuige en had ik zicht op de leiders, maar er was ook een keerzijde. Halverwege de race reed ik zesde in niemandsland. Weinig opwindend." Bederft de dominantie van Red Bull Racing en Ferrari het plezier van je comeback?

"Een beetje. Ik mis uiteraard de felle podiumduels. Natuurlijk voelt het heerlijk als ik even kan uitblinken, zoals in Canada toen ik naast Max op de voorste rij startte. Dat is fijn aan dit seizoen. Ik kan dingen laten zien die mensen niet meer van me verwachten. Dat was altijd al mijn kracht en het maakt me trots. Het is wat me drijft: een betere coureur zijn dan in 2021. Je racet in deze sport ook tegen jezelf." Hoe ging dat vorig jaar? Had je tijd nodig?

"Ik had inderdaad wat moeite en moest mijn rijstijl aanpassen. Ik voelde me aanvankelijk niet helemaal op mijn gemak in de auto en dan ben je niet snel genoeg. Dat vergt een paar races. Nu voel ik me goed en ik denk dat ik er nog minstens een jaar aan vastplak. Na de zomer kijken we of we nog blij zijn met elkaar." In Qatar werd je vorig jaar verrassend derde: je 98ste F1-podium. Hoe realistisch is zo'n resultaat nu?

"Misschien kan het als andere coureurs pech hebben, maar op eigen kracht? Lastig. We strijden niet voor zeges en ik denk niet dat het snel beter gaat worden. Vijfde finishen, zoals op Silverstone; dat voelt voor ons als winnen. We mikken op 2023. Dan moeten we een betere auto hebben."

Fernando Alonso viert zijn derde plek in Qatar - AFP

"Ik wil dat we snel starten met het ontwerpen van die auto. Dat is een dilemma. Je wilt een nieuwe bouwen, maar ook de huidige verbeteren. Schaken op twee borden. Ik denk dat we dat kunnen. Er ligt echt een kans nu alle teams met hetzelfde maximumbudget moeten werken. Het is aan mij en Alpine om het voor elkaar te boksen." Je landgenoot Carlos Sainz boekte in Engeland zijn eerste F1-zege. Zelf won je je eerste race in 2003 (Hongarije). Werkt dat bevrijdend?

"Zo'n eerste zege is belangrijk omdat er een last van je schouders valt. Je kampt altijd met torenhoge verwachtingen, zeker als je zoals Carlos in een Ferrari zit. De druk is ongekend; ik heb dat zelf meegemaakt. Heel Maranello verlangt een zege van je. En hoe langer zo'n overwinning op zich laat wachten, hoe moeilijker het wordt." "Ik ben blij voor Carlos en wist dat hij het in zich had. Het was een kwestie van tijd. Als je in een van de beste auto's zit, komen overwinningen vanzelf. Silverstone zal niet Sainz' laatste zege van 2022 zijn." Iets anders: je hebt een band met Nederland. Je naam valt regelmatig bij renstal MP Motorsport in Westmaas. Hoe zit dat?

"Ik help jonge autocoureurs en heb een kartopleiding opgezet omdat ik iets terug wil doen voor de sport die mij zoveel heeft gegeven. We hebben Formule 2-rijder Clément Novalak ondergebracht bij MP. We overwegen er meer jongens te stallen in de F3 en F4. Ik laat binnenkort mijn gezicht zien in Westmaas."

Afbeelding ter illustratie - AFP

"Ik spendeer met mijn management veel tijd aan het op weg helpen van talenten. Ze kunnen profiteren van mijn ervaring en connecties en dat vind ik fijn. Mijn hele leven draait om autosport. Het is misschien het enige waar ik goed in ben. Elders zou ik niet tot mijn recht komen." Bij Alpine is voor reserverijder en Formule 2-kampioen Oscar Piastri geen cockpit beschikbaar. Blokkeer je als 40-jarige F1-coureur niet juist de weg voor zo'n talent?

"Dat zie ik anders. Autosport draait om de stopwatch. De hamvraag is: ben je nog snel genoeg en maak je het waar? Als je langzaam bent en matig presteert, dán blokkeer je de weg voor aanstormende talenten. Dan moet je plaatsmaken. Ik ben nog snel. Het zijn andere coureurs die de deur voor vers bloed op slot zetten."