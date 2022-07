Trots overheerst bij Oranje: 'Samen dat extra stukje energie kunnen vinden'

Vivianne Miedema is bij afwezigheid van Sari van Veenendaal de aanvoerster van het Nederlands elftal. Toen het erop aankwam, zag de topscorer aller tijden van Oranje echter elf leiders opstaan om er in de wedstrijd tegen Zweden alsnog een resultaat uit te slepen (1-1).

"Dat je hier na alle omstandigheden een punt haalt, is heel erg groots", aldus Miedema. "Als je twee meiden verliest met een blessure, om dan samen dat extra stukje energie te kunnen vinden."

Keepster Sari van Veenendaal en centrale verdedigster Aniek Nouwen vielen allebei uit. Of ze dit EK nog in actie komen, moet zondag na onderzoek blijken.

Groeien in het toernooi

"In ben trots op de manier hoe we ons terugvochten, op de spirit in de tweede helft", zit bondscoach Mark Parsons op één lijn met zijn captain. "We moeten nu groeien in het toernooi. Mentaal hebben we ons erg sterk getoond."

Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Portugal (woensdag) en Zwitserland (volgende week zondag), op papier de mindere tegenstanders. Miedema waakt echter voor onderschatting.

Bekijk hieronder de reacties van bondscoach Mark Parsons, doelpuntenmaakster Jill Roord en invalkeepster Daphne van Domselaar: