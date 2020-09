Durfal Ackermann wurmt zich naar sprintzege in Tirreno-Adriatico

De Duitser Pascal Ackermann heeft de eerste etappe in de 55ste editie van Tirreno-Adriatico gewonnen. De renner van Bora beschikte na 133 kilometer koers over stalen zenuwen in de massasprint en klopte op de streep Fernando Gaviria.

In de rit met start en finish in Lido di Camaiore werden de laatste vluchters op 20 kilometer van de streep ingerekend. Na een valpartij midden in het peloton kwam Emirates-renner Gaviria in de sprint al vroeg op kop en de Colombiaan leek onderweg naar de zege.

De onverschrokken Ackermann lag op 150 meter van de meet nog op de achtste plek, maar slalomde knap naar voren. Hij passeerde Magnus Cort aan de binnenkant, waar bijna geen ruimte was, en wurmde zich net voor de streep door een nog minusculer gaatje langs Gaviria.

Beste Nederlander

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) werd tiende in de massasprint. Dinsdag volgt een overwegend vlakke rit over 201 kilometer van Camaiore naar Follonica.

De achtdaagse rittenkoers Tirreno-Adriatico wordt normaal gesproken in het voorjaar verreden, in de week voor Milaan-Sanremo. Onder de deelnemers van deze editie tijdens de Tour zijn Mathieu van der Poel, Chris Froome, Geraint Thomas en Vicenzo Nibali.