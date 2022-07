Oranje ondanks tegenslagen morele winnaar met gelijkspel tegen EK-favoriet Zweden

Want Nederland heeft Vivianne Miedema, die nu ook weer uit het niets aan de basis stond van een heel belangrijke gelijkmaker. Rennend en zwoegend bracht ze de bal in twee instanties met een beetje geluk bij Jill Roord, die met een laag schot scoorde.

Zweden, dat is toch een van de grote kanshebbers om Oranje als Europees kampioen te onttronen. Zover is het echter nog lang niet, bleek uit de ontmoeting tussen de twee toplanden.

Oranje is het EK begonnen als een kwetsbare kampioen. Maar waar de tegenslagen in de eerste groepswedstrijd zich aanvankelijk opstapelden, leken de voetbalsters onder alle emoties ook dichter naar elkaar toe te groeien. Met een verdienstelijk gelijkspel tegen Zweden tot gevolg (1-1).

Niet veel later was het ook einde wedstrijd voor Aniek Nouwen, die zich ogenschijnlijk zwaar blesseerde toen ze struikelde over Lina Hurtig. Nadat ze een fractie eerder nog met de schrik was vrijgekomen toen de spits van Zweden haar te slim af was en in kansrijke positie naast kopte. Een goal die de genadeklap had kunnen zijn.

Want Zweden stond op dat moment al voor, na een handige actie van de geslepen Kosovare Asllani. De aanvalster speelde Nouwen door de benen en vond met haar lage voorzet Jonna Andersson. Stefanie van der Gragt was met haar uiterste krachtsinspanning net te laat om de bal nog te kunnen wegwerken.

Reservekeepster met lef

Nederland leek rijp onder al die omstandigheden rijp voor de slacht, maar toonde ineens ook zijn sterkste kansen op het moment dat er niets meer te verliezen leek. Met de jonkies Marisa Olislagers en Daphne van Domselaar die noodgedwongen aan de bak moesten. Vooral laatstgenoemde straalde als reservekeepster de lef uit waar het de ploeg de laatste weken zo aan had ontbroken.

Want ze werden niet voor niets kampioen in 2017, met nog steeds een hoop sterkhouders van die ploeg in de selectie. En Lieke Martens en Daniëlle van de Donk kregen kansjes waar ze normaal gesproken meer mee doen als ze hun draai na al hun blessureleed weer hebben gevonden. En ook Roord, weer na goed werk van Miedema, was een plaag voor de Zweedse verdediging.

En dat is dan weer een voordeel van deze drukke sportzomer, er komen genoeg wedstrijden aan om in dit toernooi te groeien. En bij vlagen heeft Oranje dat hierbij tegen een land uit de wereldtop al laten zien.