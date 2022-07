Italië ontruimt overbevolkt opvangcentrum op Lampedusa

Italië is begonnen met het overbrengen van migranten van Lampedusa naar Sicilië. Het opvangcentrum op het eiland Lampedusa is gebouwd voor 350 bewoners. Een voormalige burgemeester van Lampedusa meldde gisteren op Facebook dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100.

"Zelfs vrouwen, kinderen, zieken en zorgbehoevenden slapen op de grond, waar ze ook eten tussen het afval", schreef ze. "Er zijn minder dan 200 bedden."

Ze plaatste er ook foto's bij. Daarop is te zien dat bewoners op schuimrubberen matrassen liggen, in een zwaar vervuilde omgeving. "Dit kunnen foto's zijn uit Libië", schreef de oud-burgemeester. "Maar nee, het is Italië."