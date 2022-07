Volleyballers in vijandige sfeer onderuit tegen Polen

De Nederlandse volleyballers hebben hun voorlaatste pouleduel in de Nations League verloren. Tegen wereldkampioen Polen werd met 3-0 verloren. De setstanden waren 25-19, 25-23 en 25-22.

De wedstrijd werd gespeeld in het Poolse Gdansk. Polen had dan ook duidelijk thuisvoordeel: in een met 7.000 supporters gevulde hal was veel sfeer, al was de houding tegenover de Nederlandse spelers vijandig.

Gedurende de hele wedstrijd werden de Nederlandse spelers die moesten serveren uitgefloten. In de eerste set gebeurde dit nog mondjesmaat en leek het erop dat het gefluit vooral gericht was aan Fabian Plak, later werden alle Nederlandse spelers hard uitgefloten.

In de eerste set ging het tot 16-16 gelijk op, maar daarna maakte Nederland enkele beslissende fouten en liep Polen snel uit naar 25-19. In de tweede en derde set bleef Nederland wat langer bij, maar op beslissende momenten maakten de Polen het eenvoudig af.

Nog niet zeker van volgende ronde

Polen pakte door deze overwinning de koppositie in de poulefase van de Nations League. Nederland blijft achtste in de stand. Die plek geeft recht op een plaatsje in de finaleweek van de Nations League.

Zondag speelt het team van bondscoach Roberto Piazza zelf tegen topland Italië. Bij een nederlaag is Oranje afhankelijk van de resultaten van Argentinië en Slovenië. De Argentijnen spelen tegen de VS, Slovenië treft Polen.