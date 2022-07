Oranje-hockeysters op WK in kwartfinales tegen België, dat Chili verslaat

De Nederlandse hockeyvrouwen moeten het dinsdag in de kwartfinales van het WK opnemen tegen België. De zuiderburen wonnen in de tussenronde met 5-0 van Chili en mogen derhalve nog een keer in het Amstelveense Wagener Stadion in actie komen.

België was in een groep die z'n wedstrijden in het Spaanse Terrassa afwerkte als tweede geëindigd achter Australië en werd daardoor gekoppeld aan Chili, de toch enigszins verrassende nummer drie uit de poule van Nederland.

Aansluiting

De vrouwen van bondscoach Raoul Ehren vinden stilaan aansluiting bij de toplanden en maakten hun favorietenrol al snel waar dankzij een rake strafcorner van Stephanie Vanden Borre. Nog voor het eerste kwart voorbij was, tikte Justine Rasir een voorzet van Louise Versavel binnen en was Vanden Borre nog een keer succesvol bij een corner: 3-0.

Daarmee was de strijd na een kwartier hockey eigenlijk al zo goed als gestreden. Charlotte Englebert tilde de score daarna uit de rebound na een strafcorner en met een velddoelpunt na een lange rush nog naar 5-0.