Tevredenheid bij Jumbo-Visma, maar rest van peloton bibbert voor coronaspook

De overwinningen waar je niet op rekent, zijn vaak de mooiste. Zo was de etappe naar het Zwitserse Lausanne voorbestemd voor een vluchtgroep, maar de rit liep uiteindelijk uit op een sprint van klassementsrenners. En Wout van Aert, die zo zijn tweede etappe won deze Tour. In drie deelnames aan de Ronde van Frankrijk heeft de alleskunner uit Herentals nu al zeven ritzeges achter zijn naam: van massasprint tot Ventoux-etappe en van tijdrit tot solo. In die zin leek zijn sprintzege van vandaag zelfs wat gewoontjes. Maar dat was het niet. "Paniek was het niet, maar ik dacht even dat het misliep", vertelt Van Aert over de sprint. "Ik liet me een beetje verrassen door een aantal klassementsrenners, die kwamen inschuiven. Gelukkig slingerde de weg en kwam er een opening. En zo was er genoeg tijd om te passeren. Eind goed, al goed."

Wout van Aert deed een gouden zaak in Lausanne. De Belg won zijn tweede etappe deze Tour de France en verstevigde de leiding in het puntenklassement. - NOS

Van Aert dankte zijn zege vooral aan Nathan Van Hooydonck, die op zijn voorspraak werd toegevoegd aan de kern rond Van Aert in de Tour. "Vandaag was Nathan zo sterk als een aantal jongens samen. Ik ben heel blij voor hem dat ik deze overwinning heb kunnen pakken." De neef van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig Van Hooydonck (1989 en 1991) was de laatste toevoeging aan de Tourploeg van Jumbo-Visma, toen duidelijk werd dat het zowel voor het geel als het groen in Parijs zou gaan. Vandaag onderstreepte de hardrijder eens te meer zijn waarde door met een klein beetje hulp van de mannen van Michael Matthews de kopgroep binnen schootsafstand te houden. Steven Kruijswijk genoot van het werk van zijn ploegmaten. Ploegleider Frans Maassen noemde Van Hooydonck 'indrukwekkend' en kreeg er zelfs 'vochtige oogjes' van. De 26-jarige Vlaming glimlacht breed bij die woorden. "Frans heeft gewoon een heel klein hartje, volgens mij".

Van Hooydonck kreeg de koers met de paplepel ingegoten, maar toch kwam zijn loopbaan niet echt van de grond. Hij begon als helper van Greg Van Avermaet bij BMC en later CCC, waar hij regelmatig de kamer deelde met de ervaren rot Laurens ten Dam. In 2021 werd hij door Jumbo-Visma opgepikt uit de failliete boedel van de Poolse ploeg, vooral om de voorjaarskern rond Van Aert te versterken. Dat zijn harde labeur vandaag ook de zege opleverde, kwam als een verrassing. "Ik hoorde niks door de radio, dus had er niet zo'n goede hoop op. Ik reed de klim op naast een jongen van BikeExchange en hij zei: 'Wij worden tweede'. Dan weet ik het nog niet. Pas op de finish zag ik dat Wout gewonnen had." Met 264 punten (115 meer dan nummer twee Fabio Jakobsen) lijkt het eerste hoofddoel van de ploeg binnen: de groene trui. Toch rekent Van Aert zich nog niet rijk. "Stilaan begint Tadej Pogacar ook een concurrent te worden voor de groene trui. Hij is een supercomplete renner, die op heel veel terreinen punten kan pakken. Voor mij is het een grote prijs, waar we nog heel veel energie in moeten steken. Maar ik heb een mooie marge."

Met angst en beven naar de test op maandag De grootste bedreiging voor het groen van Van Aert komt misschien niet uit Sloveense hoek, maar uit die van het coronaspook. Vandaag bleek het virus binnengedrongen in het peloton, waar de afgelopen week ook al drie ploegleiders en een staflid van QuickStep naar huis moesten. Een leegloop zoals in de Ronde van Zwitserland dreigt. Niet voor niets zijn de renners van Jumbo-Visma al de hele Ronde van Frankrijk in de weer met mondkapjes, voor en na de koers. Bauke Mollema staat er wat losser in. "Ik hoopte op meer vandaag, maar ik voel me niet echt top", vertelde de mondkaploze Mollema na eerst zijn gezin een knuffel te hebben gegeven. "Hoe dat komt? Ik had gisteren wat last van mijn keel en heb ook wat minder energie."

Bauke Mollema had de achtste etappe aangekruist, maar kwam er niet aan te pas. Hij voelt zich niet helemaal top de laatste dagen. - NOS

Dat zijn toch symptomen van corona? "Ik hoop het niet", antwoordt hij lachend. "Maar als je daar de Tour mee kan rijden, dan zegt dat misschien ook wel wat over corona." Voor Pogacar komt corona dichtbij: 'Fingers crossed' Voor geletruidrager Tadej Pogacar, die vandaag derde werd en zo zijn voorsprong dankzij de bonificaties nog met vier tellen vergrootte, ligt dat anders. Hij stond op met het nieuws dat zijn ploeggenoot Vegard Stake Laengen uit de Tour is na een positieve coronatest. Vrijdag sloop de Noor op weg naar La Planche des Belles Filles nog mee met de kopgroep. Later liet hij zich terugzakken om voor Pogacar op kop te rijden.

Tadej Pogacar beleefde een enerverende dag. Het begon met het vertrek van ploeggenoot Vegard Stake Laengen vanwege corona, daarna lag hij bij een valpartij en uiteindelijk sprintte hij naar plek drie in de etappe. - NOS

"We testen met ons team elke drie dagen en hebben nu ook snel en goed gereageerd", aldus Pogacar. "Zodra hij (Stake Laengen, red.) symptomen kreeg, is hij buiten het team gehouden. Ik hoop dat hij het virus niet verspreid heeft. Normaal gesproken is hij nog niet erg besmettelijk. Fringers crossed."