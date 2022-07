Leclerc knokte in sprintrace tegen Sainz: 'Kunnen we ons zondag niet veroorloven'

Tijdens de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk maakte Carlos Sainz het zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc bepaald niet gemakkelijk. De twee vochten een verbeten onderling duel uit, terwijl Red Bull-rijder Max Verstappen verder uit zicht verdween en won. Leclerc leek niet heel gelukkig met het avontuurlijke optreden van zijn teamgenoot Sainz. Maar de Spanjaard weigert zich neer te leggen bij een onbeduidende rol als tweede viool, zeker na zijn knappe zege op Silverstone van vorige week. Sainz was zich na de race dus van geen schuld bewust. Hij noemde de strijd met zijn stalgenoot in de sprintrace 'good fun'. "Het waren een paar mooie duels in het begin. Eerst met Max bij de start en daarna met Charles. Dit circuit levert altijd mooie gevechten op."

Daar dacht Leclerc, die de tweede plek wel vast wist te houden, dus net even wat anders over. Dat bleek wel tijdens het korte praatje vlak na de finish, waar de Monegask de vraag kreeg of zijn samenwerking met Sainz morgen beter zou zijn. Zijn antwoord was kort. "Ik hoop 't. " Op de persconferentie was Leclerc wat breder van stof, maar nog altijd duidelijk over wat hij van het gevecht met Sainz vond. "Morgen kunnen we ons niet veroorloven wat we vandaag hebben gedaan." "Het is aan de teamleiding hoe we dat gaan aanpakken. We zullen nooit weten of we vandaag zonder onderlinge duels Max wel hadden kunnen aanvallen." Hoewel het Verstappen zaterdag dus niet al te moeilijk kon worden gemaakt, beseffen Leclerc en Sainz dat er zondag toch van alles mogelijk moet zijn. In het laatste deel van de sprintrace lag de snelheid van de Ferrari's hoog.

"Ik denk dat we qua snelheid aan elkaar gewaagd waren met z'n drieën", zei Leclerc. "Morgen is een hele andere race. Het zal er vooral om draaien hoe de banden het houden." Dat er zondag nog van alles mogelijk is, ziet ook Red Bull-teambaas Christian Horner. "Het was zeker geen walk in the park voor Max. Zijn start was goed en vandaaruit heeft hij de race uitstekend weten te managen. Hij heeft een erg goede prestatie geleverd." Ook de race van Verstappens stalgenoot Sergio Pérez kon Horner bekoren. De Mexicaan kreeg na de kwalificatie een gridstraf en knokte zich vanaf de dertiende plaats naar de vijfde. "Pérez heeft zich uitstekend hersteld na een frustrerende vrijdag. Het is al met al een prima weekend tot nu toe. We lopen toch weer een puntje uit op Ferrari." In onderstaande video zie je Horners volledige analyse van de sprintrace:

Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden over de prestaties van Max Verstappen en Sergio Pérez. Hij is bovendien onder de indruk van de support van de Nederlandse fans op de tribunes in Oostenrijk. - NOS