Rybakina verslaat Jabeur in Wimbledon-finale en pakt eerste Kazachse grandslamtitel

Jelena Rybakina heeft als eerste Kazachse tennisster Wimbledon op haar naam geschreven. De mondiale nummer 23 versloeg in de finale de Tunesische Ons Jabeur, nummer twee van de wereld, in drie sets: 3-6, 6-2, 6-2. Het is de eerste grandslamtitel voor de 23-jarige Rybakina en bovendien de eerste voor een speelster uit Kazachstan. Rybakina is geboren in Rusland, maar komt sinds 2018 uit onder de Kazachse vlag. Jabeur stond als eerste vrouw van Arabische en Afrikaanse afkomst in een grandslamfinale. In de eerste set oogde Rybakina nerveus en kwam Jabeur nooit in de problemen. Maar in de tweede en derde set was het beeld precies andersom. Jabeur had geen antwoord meer op het krachttennis van van haar opponente. Rybakina, die bekendstaat om haar stoïcijnse uitstraling, reageerde ook na het winnende punt op Wimbledon opvallend ingetogen. Maar blij was ze wel degelijk: "Woorden kunnen niet omschrijven hoe gelukkig ik ben", vertelde ze ietwat verlegen na de prijsuitreiking.

Worstelen met service Beide speelsters leken in hun eerste grandslamfinale aanvankelijk weinig last van zenuwen te hebben en wonnen hun eerste servicegame gemakkelijk. Maar Rybakina worstelde vervolgens met haar opslag, doorgaans haar sterkste wapen: de Kazachse sloeg dit jaar liefst 217 aces op de WTA-tour, het meeste van iedereen.

Jelena Rybakina in actie tijdens de Wimbledon-finale - Reuters

Jabeur kreeg na de 1-1 in alle games van Rybakina breekpunten en verzilverde er twee. De Tunesische kwam nooit in de problemen in haar eigen games en trok de eerste set eenvoudig met 6-3 naar zich toe. Rollen omgedraaid In de tweede set liep het allemaal ineens anders. Jabeur kon het momentum niet vasthouden en leverde direct haar opslag in. Rybakina bracht haar forehand steeds vaker in stelling en gaandeweg de tweede set werd haar opslag ook dwingender. De 27-jarige Jabeur bleek steeds minder bij machte Rybakina's krachtige spel te ontregelen met slice geslagen ballen en dropshots en raakte steeds gefrustreerder.

Frustratie bij Ons Jabeur als het vanaf de tweede set niet meer loopt zoals ze wou willen - AFP

De tweede set ging met 6-2 naar Rybakina en in de derde set wist ze de service van Jabeur opnieuw meteen te breken. Even gloorde er hoop voor de Tunesische toen ze in de zesde game van de derde set, bij een 3-2 achterstand, op 0-40 kwam. De geboren Russin wist de game echter alsnog binnen te halen, brak Jabeur een game later opnieuw en serveerde de partij vervolgens sterk uit.

Russisch tintje aan Wimbledon-winnares Op Wimbledon zijn dit jaar geen Russische en Belarussische tennissers welkom vanwege de Russische invasie in Oekraïne, maar aan de winnares zit wel degelijk een Russisch tintje: ze is geboren in Moskou en kwam tot 2018 voor haar vaderland uit. Rybakina stapte als 19-jarige over naar Kazachstan omdat dat land haar - financieel - meer te bieden had. Ook andere Russische tennissers als Aleksandr Boeblik, Michail Koekoesjkin en Andrej Goloebev komen om die reden voor Kazachstan uit.

Kate Middleton, vrouw van prins William, reikt de trofee uit aan de in Rusland geboren Jelena Rybakina - Reuters