Urenlang boerenprotest bij steenwolfabrikant in Roermond

Zo'n honderd boeren uit Nederland en België hebben urenlang actiegevoerd bij het kantoor en de fabriek van steenwolfabrikant Rockwool in Roermond.

Volgens de boeren stoot de fabrikant van isolatiemateriaal meer ammoniak uit dan veehouderijen. 'Liever ammoniak uit stront als uit Roermond', stond op een van de spandoeken die ze hadden meegenomen

Walter Joosten van Farmers Defence Force Limburg kondigde meer soortgelijke acties aan. "We zetten onze hakken in het zand, wij wijken pas als het stikstofplan van tafel is", zegt hij bij 1Limburg.

Joosten zegt dat de fabriek in Roermond iedere dag net zoveel stikstof uitstoot als 80 koeienstallen.

Nummer 1 op top-100 van minister

Bij Rockwool komt ammoniak vrij bij de productie van steenwol. Toen minister Van der Wal op 5 april de top-100 van grootste ammoniakuitstoters presenteerde, stond Rockwool op nummer 1.

Volgens cijfers van de Natuur- en Milieufederatie Limburg blies Rockwool in 2019 in totaal 259.106 kilo ammoniak de lucht in. Bij zuidwestelijke wind slaat veel van die ammoniak neer in nationaal park De Meinweg, een natuurgebied ten oosten van Roermond.

De tractoren stonden tot 15.00 uur bij de Rockwool-fabriek. Daarna trokken de boeren in een lange stoet door het centrum van winkelend Roermond. De demonstratie verliep vreedzaam.